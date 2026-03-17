AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9545 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,3 % azalaraq 2,0926 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9545
|AUD
|1,2023
|BYN
|0,581
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1142
|CZK
|0,08
|CNY
|0,2469
|DKK
|0,2616
|GEL
|0,6249
|HKD
|0,217
|INR
|0,0184
|GBP
|2,263
|SEK
|0,1818
|CHF
|2,1567
|ILS
|0,545
|CAD
|1,2423
|KWD
|5,5385
|KZT
|0,3523
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5003
|MDL
|0,0972
|NOK
|0,1757
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6084
|PLN
|0,4573
|RON
|0,3837
|RUB
|2,0926
|RSD
|0,0166
|SGD
|1,33
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3097
|TRY
|0,0385
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0386
|JPY
|1,0676
|NZD
|0,9931
|XAU
|8564,668
|XAG
|140,1433
|XPT
|3693,624
|XPD
|2768,408
