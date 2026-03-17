 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9545 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,3 % azalaraq 2,0926 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9545
AUD 1,2023
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1142
CZK 0,08
CNY 0,2469
DKK 0,2616
GEL 0,6249
HKD 0,217
INR 0,0184
GBP 2,263
SEK 0,1818
CHF 2,1567
ILS 0,545
CAD 1,2423
KWD 5,5385
KZT 0,3523
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5003
MDL 0,0972
NOK 0,1757
UZS 0,0141
PKR 0,6084
PLN 0,4573
RON 0,3837
RUB 2,0926
RSD 0,0166
SGD 1,33
SAR 0,453
xdr 2,3097
TRY 0,0385
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,0676
NZD 0,9931
XAU 8564,668
XAG 140,1433
XPT 3693,624
XPD 2768,408
