Uyğunsuzluq aşkarlanmış energetik içkinin idxalına məhdudiyyət qoyulub

17:18 - Bu gün
Uyğunsuzluq aşkarlanmış energetik içkinin idxalına məhdudiyyət qoyulub

Uyğunsuzluq aşkarlanmış energetik içkinin idxalına məhdudiyyət qoyulub.

Bu barədə 1news.az-a AQTA-dan məlumat verilib.

Belə ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılan nəzarət tədbirləri çərçivəsində Abbasov Sərxan Hüseynqulu oğlunun Türkiyə Respublikasından idxal etdiyi “Tayaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” müəssisəsinin istehsalı olan "DBL Drink Diblong" əmtəə nişanlı (20.07.2025 - 20.07.2027 istehsal və son istifadə tarixli) energetik içki məhsulu partiyasında dərman vasitələrinin tərkibində istifadə edilən sildenafil maddəsi aşkar olunub.

Bildirilib ki, faktla bağlı qanunuvericiliyə uyğun olaraq sözügedən məhsul partiyası məhv edilib, həmçinin həmin istehsalçı tərəfindən istehsal olunan bu məhsulların ölkə ərazisinə idxalına məhdudiyyət tətbiq olunub.

