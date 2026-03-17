Ağdaşda qazın verilişində fasilə yaranacaq
Ağdaşda qazın verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə 1news.az-a "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Zaqatala RQİİ-nin Ağdaş xidmət sahəsində Ağdaş rayonu ərazisində Ərəb,Hüşün və Kükəl kəndlərini təbii qazla təmin edən d-159 mm-lik orta təzyiqli qaz xəttində sızma ləğv edilməsi ilə əlaqədar olaraq 18.03.2026-cı il tarixdə saat 09:30-dan etibarən işlər yekunlaşanadək cəmi 865 abonentin qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.
İşlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi bərpa olunacaq.
