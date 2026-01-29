“Mazda” böhran içində: Yapon nəhəngi necə autsayderə çevrildi?
Yapon avtomobil istehsalçısı "Mazda" öz tarixinin ən çətin dövrlərindən birini yaşayır.
Əsas bazarlarda satışların azalması, elektronika problemləri ilə bağlı kütləvi geri çağırışlar, elektrifikasiya yarışında geridə qalma və tarif müharibələri brendin gələcəyini sual altına alır. İnkişaf etməkdə olan bazarlardakı — o cümlədən Azərbaycandakı — dilerlər üçün bu, marka ilə iş strategiyasını yenidən nəzərdən keçirmək üçün siqnaldır.
Maliyyə mənzərəsi: narahat siqnallar
"Mazda"nın 2024 maliyyə ili üzrə əməliyyat mənfəəti 25,7% azalaraq 186,1 milyard yenə (1,2 mlrd dollar) düşüb. 2025-2026 maliyyə ilinin birinci yarısında şirkət 53,9 milyard yen (360 mln dollar) əməliyyat zərəri və 45,3 milyard yen (300 mln dollar) xalis zərər qeydə alıb. Bu, cəmi iki il əvvəlki göstəricilərlə kəskin ziddiyyət təşkil edir — o zaman yeddi ən böyük Yapon avtomobil konserninin orta əməliyyat marjası 8,4% idi. Bu gün "Mazda"da bu göstərici cəmi 1,6%-ə çatır.
2025-ci ilin aprel-sentyabr aylarında gəlir 2,238 trilyon yen (15 mlrd dollar) təşkil edib — ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6% azalma. Qlobal topdan satış həcmi 8% azalaraq 543 min vahidə düşüb. İxracatın azalması xüsusilə ağrılı olub: 2024-cü ilin aprelindən 2025-ci ilin martına qədər olan dövrdə 5,4% azalıb, bəzi aylarda isə ikirəqəmli göstəricilərə çatıb.
Keyfiyyət problemləri: geri çağırışlar dalğası
"Mazda"nın etibarlı avtomobil istehsalçısı kimi reputasiyası zərbə altındadır. 2024-2025-ci illərdə şirkət yeni nəsil flaqman krossoverləri olan "CX-90" və "CX-70" modellərinin 150 mindən çoxunu əhatə edən kütləvi geri çağırışlar həyata keçirib.
Əsas problemlərə aşağıdakılar daxildir: cihaz panelinin elektrik təchizatı blokunun (ESU) nasaz proqram təminatı, bu da buzçəkənin, təhlükəsizlik kəmərləri xəbərdarlıqlarının və dairəvi görüntü sisteminin işdən çıxmasına səbəb olur; güc qurğusu (PCM) və mühərrik (ECM) idarəetmə modullarındakı nasazlıqlar, hərəkət zamanı gücün itirilməsinə səbəb olur; i-Stop sistemindəki problemlər, mühərrik avtomatik dayandıqdan sonra yenidən işə düşmür; yanacaq göstəricisinin yanlış göstəriciləri, avtomobilin gözlənilmədən dayanmasına səbəb ola bilər; avtomatik əyləc sisteminin yanlış işləməsi.
2025-ci ilin iyununda "Mazda" dinamik stabilizasiya blokundakı proqram xətası səbəbindən 12 mindən çox idman "MX-5 Miata" modelini geri çağırıb — TCS və DSC indikatorları nasazlıq aşkar edildikdə yanmırdı. Bu, tədarükün dayandırılmasına və 2025-ci ilin mayında ABŞ-da modelin satışlarının 63% azalmasına səbəb olub. Ayrıca, aşağı akkumulyator yükü zamanı deaktivləşə bilən hava yastığı sensorları səbəbindən "Mazda3" və "CX-30" modelləri geri çağırılıb.
Sahiblər sosial şəbəkələrdə və forumlarda 48 voltluq batareyaların nasazlığından, boya örtüyündəki qüsurlardan, faralarla bağlı problemlərdən şikayət edirlər. "CX-90" sahiblərindən biri bildirdi ki, 2024-cü ilin dekabrından bəri bütün bu müddət ərzində əvəzedici avtomobillə, batareya dəyişdirilməsini gözləyir — və belələrinin növbəsində təxminən 100 min nəfər var.
🌐Bu yazını başqa dillərlərdə də oxuya bilərsiniz:
Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера
Çin uğursuzluğu
Dünyanın ən böyük avtomobil bazarı olan Çin, "Mazda"nın dramatik geri çəkilməsinin arenasına çevrilib. Şirkətin ÇXR-dəki satışları 2017-ci ildəki pik səviyyədən — 321 min avtomobil — 2025-ci ildə 65 minə düşüb — 80% azalma. Təkcə 2020-2025-ci illər ərzində azalma demək olar ki, 70% təşkil edib.
Xarici brendlərin Çin bazarındakı payı 2025-ci ilin ilk 11 ayında 30%-ə düşüb — 2020-ci ildəki 64%-dən iki dəfədən az. Yerli istehsalçılar — "BYD", "Geely", "NIO" — rəqabətqabiliyyətli qiymətlərlə texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş elektrik avtomobilləri təklif edərək yapon markalarını aqressiv şəkildə sıxışdırırlar. Çində heç bir rəqabətqabiliyyətli elektrik avtomobili olmayan "Mazda" xüsusilə həssas vəziyyətdə olub.
Elektrifikasiyada geridə qalma
Mazda elektrik avtomobilləri yarışında geridə qaldığını açıq şəkildə etiraf edir. Baş direktor Masahiro Moro şirkəti EV(Elektikli avtomobil (Elektic Vehicle)) seqmentində "şüurlu izləyici" adlandırır. Şirkətin yeganə elektrik avtomobili — cəmi 100 mil məsafəyə malik "MX-30" — zəif tələbat səbəbindən iki model ilindən sonra ABŞ-də satışdan çıxarılıb.
2027-ci ildə buraxılması planlaşdırılan öz platformasında ilk tam hüquqlu elektrik avtomobili indi ən azı 2029-cu ilə qədər təxirə salınıb. Şirkət elektrifikasiyaya investisiyaları 13,3 milyard dollardan 10 milyard dollara azaldır və hibridlərə mərc edir. Bu arada, elektrik avtomobilləri "Mazda"nın qlobal satışlarının 1%-dən azını təşkil edir.
"Mazda Europe R&D"nin baş direktorunun müavini Kristian Şultse etiraf edib ki, "EV texnologiyası qeyri-sabitdir" və şirkətin elektrik avtomobillərini tez bir zamanda bazara çıxarmaq üçün kifayət qədər resursları və ekspertizası yoxdur. Bu, böyük bir avtomobil istehsalçısından zəifliyin açıq etirafıdır.
Tarif təzyiqi
Tramp administrasiyası Yaponiya istehsalı avtomobillərə tariflərni altı dəfə artıraraq 15%-ə, Meksikadan gələn avtomobillərə isə 25%-ə qaldırıb. "Mazda" üçün bu, biznes modelinin mərkəzinə zərbədir: ABŞ şirkətin ən böyük bazarıdır (1,3 milyon qlobal satışdan 435 min), lakin Amerika zavodları cəmi 114 min avtomobil istehsal edir. Qalanı Yaponiya və Meksikaya — şirkətin iki əsas istehsal mərkəzinə düşür.
2025-ci ilin sonunda elektrik avtomobillərinə federal vergi güzəştlərinin ləğvi "Mazda"nın onsuz da zəif olan EV seqmentindəki mövqelərini daha da sarsıtdı. ABŞ-da yeni elektrik avtomobillərinin qeydiyyatı 2025-ci ilin noyabrında 49% azaldı.
Cənub-Şərqi Asiya: mövqelərin itirilməsi
Ənənəvi olaraq yapon markalarına sadiq olan Cənub-Şərqi Asiya bazarları Mazda-dan üz döndərməyə başlayır. Şirkətin altı əsas ASEAN ölkəsindəki satışları 2024-cü ildə 23% azalıb, "BYD"nin satışları isə 62% artıb. Yapon avtomobil istehsalçılarının Tayland və Sinqapurdakı payı 2019-cu ildəki 50%-dən bu gün 35%-ə düşüb.
Bu, Azərbaycan üçün nə deməkdir?
Azərbaycan bazarındakı "Mazda" dilerləri bir neçə amili nəzərə almalıdırlar. Birincisi, flaqman "CX-70" və "CX-90" modellərinin keyfiyyət problemləri zəmanət xidmətinin genişləndirilməsini və müştəri şikayətlərinə daha diqqətli yanaşmanı tələb edə bilər. Reputasiya riskləri realdır.
İkincisi, rəqabətqabiliyyətli elektrik avtomobillərinin olmaması brendin qlobal elektrifikasiya trendi şəraitində perspektivlərini məhdudlaşdırır. Azərbaycan bazarı hələlik EV-lərə kütləvi keçidə hazır olmasa da, "Mazda"nın bu seqmentdə rəqiblərdən geridə qalması şirkətin uzunmüddətli strateji problemlərinin siqnalıdır.
Üçüncüsü, istehsalçının maliyyə çətinlikləri marketinq dəstəyinə, tədarük şərtlərinə və model çeşidinin inkişafına təsir göstərə bilər. Əməliyyat zərəri ilə işləyən şirkətlər xərcləri azaltmağa məcburdur — və regional bazarlar adətən ilk zərər görənlər olur.
Nəhayət, "Mazda"nın "Suzuki" tərəfindən alınması və ya "Toyota" ilə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi barədə şayiələr qeyri-müəyyənlik əlavə edir. İstənilən korporativ yenidən strukturlaşdırma diler şəbəkəsini və əməkdaşlıq şərtlərini dəyişdirə bilər.
Gələcəyə baxış
"Mazda" 40 milyard yen həcmində xərc azaltma proqramı elan edib, lakin "Pelham Smithers Associates" analitiklərinin qiymətləndirməsinə görə, şirkətin zavod bağlanması kimi radikal tədbirlər planlaşdırmadığını nəzərə alsaq, bu planlar iddialı görünür. "Mazda"nın 5% səhminin sahibi olan "Toyota" dəstək göstərə bilər, lakin "Toyota"-nın sədri Akio Toyoda dəfələrlə şirkətin onsuz da nəhəng istehsal perimetrini genişləndirmək istəmədiyini bəyan edib.
"Mazda" hibridlərə və genişləndirilmiş məsafəli hibridlər üçün "Wankel" rotasiya mühərrikinə mərc edir. Öz inkişaf etdirdiyi hibrid sistemi ilə yeni "SkyActiv-Z" mühərriki 2027-ci ildə şirkətin bestselleri olan yenilənmiş "CX-5"in kapotu altında görünməlidir. Bu, qısamüddətli perspektiv üçün ağlabatan strategiyadır, lakin fundamental problemi həll etmir: Mazda texnoloji yarışda gecikir.
Belə zəngin tarixə və mühəndislik mədəniyyətinə malik brend üçün bu, narahat edici vaxtdır. "Mazda" yüz illik tarixi ərzində bir neçə böhranı yaşayıb — müharibədən sonrakı bərpadan "Ford" ilə ayrılmağa qədər. Sual ondadır ki, şirkətin indiki fırtınadan çıxmaq üçün kifayət qədər resursları və strateji baxışı varmı.
* * *
Material Reuters, Automotive News, Consumer Reports, NHTSA məlumatları, həmçinin Mazda Motor Corporation-ın rəsmi press-relizləri əsasında hazırlanıb.