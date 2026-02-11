 Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

15:24 - Bu gün
Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Ərəb Parlamentinin prezidenti Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri xiyabana gələrək Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub, tər çiçəklər düzüb.

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Bakıda Zəfər parkını ziyarət edərək abidə önünə əklil qoyub.

Qonaqlara Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində qazandığı möhtəşəm tarixi Zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış Zəfər parkı barədə məlumat verilib.

Ziyarət zamanı nümayəndə heyətini Milli Məclisin sədr müavini Musa Qasımlı və digər rəsmi şəxslər müşayiət ediblər.

Paylaş:
67

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

1news TV

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Rəsmi

Dövlət Başçısı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Siyasət

Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

İlham Əliyev: Müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələr xarici siyasətdə prioritet istiqamətlərdəndir

İlham Əliyev, Donald Trampla yanaşı, həm Türkiyə, həm də İsraillə yaxşı münasibətləri olan yeganə dünya lideridir

İlham Əliyev: ABŞ-la təhlükəsizlik sahəsində sıx şəkildə əməkdaşlıq edəcəyik

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Ceyhun Bayramov ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Azərbaycan və BƏƏ XİN rəhbərləri Əbu-Dabidə strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:26

Neftçalada “Sahib” şadlıq evində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:19

Sabunçu rayonunda evdə yıxılan qadın həyatını itirib

Bu gün, 17:10

Qanunsuz qeydiyyata alınmış qrantlara dair əməliyyatlar üzrə işlərə baxacaq qurumlar müəyyənləşdi

Bu gün, 16:55

“PAŞA Real Estate” Qlobal Aktivlərini “One&Only” Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir - FOTO

Bu gün, 16:37

Milli Məclisin sədri Ərəb Parlamentinin prezidenti ilə görüşdü

Bu gün, 16:32

ADY sədri Türkmənbaşı Beynəlxalq Dəniz Limanında olub

Bu gün, 16:16

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Bu gün, 16:06

Qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar olunub

Bu gün, 15:44

Mədəniyyət Nazirliyinin 2025-ci ildəki fəaliyyətinə dair genişləndirilmiş kollegiya iclası keçirilir

Bu gün, 15:43

Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 15:24

“LIU JO” və “Coccinelle” brendlərinin yeni mağazaları “Port Baku”da - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:11

Fevralın 13-də pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə başlanacaq

Bu gün, 14:35

DTX-nin həbs etdiyi Mirədalət Talışxanov barəsində qərar qəbul edilib

Bu gün, 14:23

Milliön terminallarında şəxsi kabinetizlə daha sürətli ödəniş edin

Bu gün, 14:10

Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 14:02

Bakı və Əbu-Dabinin qardaşlaşması ilə bağlı Memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:24

İlham Əliyev: Müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələr xarici siyasətdə prioritet istiqamətlərdəndir

Bu gün, 12:47

2025-ci ildə ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıb

Bu gün, 12:45

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:44
Bütün xəbərlər