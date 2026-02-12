12 fevral məzənnəsi: Dollar stabil, avro ucuzlaşdı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0165 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,1985 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|2,0165
|AUD
|1,2096
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4628
|KRW
|0,118
|CZK
|0,0831
|CNY
|0,2463
|DKK
|0,2699
|GEL
|0,6336
|HKD
|0,2175
|INR
|0,0188
|GBP
|2,3162
|SEK
|0,1911
|CHF
|2,2034
|ILS
|0,553
|CAD
|1,2514
|KWD
|5,5394
|KZT
|0,3444
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5314
|MDL
|0,1005
|NOK
|0,1793
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6073
|PLN
|0,4783
|RON
|0,3961
|RUB
|2,1985
|RSD
|0,0172
|SGD
|1,3469
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3472
|TRY
|0,039
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0395
|JPY
|1,1122
|NZD
|1,0279
|XAU
|8614,555
|XAG
|141,8023
|XPT
|3603,66
|XPD
|2919,402
