 12 fevral məzənnəsi: Dollar stabil, avro ucuzlaşdı
İqtisadiyyat

12 fevral məzənnəsi: Dollar stabil, avro ucuzlaşdı

Qafar Ağayev09:11 - Bu gün
12 fevral məzənnəsi: Dollar stabil, avro ucuzlaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0165 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,1985 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,0165
AUD 1,2096
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,118
CZK 0,0831
CNY 0,2463
DKK 0,2699
GEL 0,6336
HKD 0,2175
INR 0,0188
GBP 2,3162
SEK 0,1911
CHF 2,2034
ILS 0,553
CAD 1,2514
KWD 5,5394
KZT 0,3444
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5314
MDL 0,1005
NOK 0,1793
UZS 0,0139
PKR 0,6073
PLN 0,4783
RON 0,3961
RUB 2,1985
RSD 0,0172
SGD 1,3469
SAR 0,4533
xdr 2,3472
TRY 0,039
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,1122
NZD 1,0279
XAU 8614,555
XAG 141,8023
XPT 3603,66
XPD 2919,402
47

12 fevral məzənnəsi: Dollar stabil, avro ucuzlaşdı

Bütün xəbərlər