Vətənpərvərlik mövzusunda çəkilən rəsm əsərləri nümayiş olunub

Qafar Ağayev11:13 - Bu gün
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) yaradılmasının 14-cü ildönümü ərəfəsində “Lily Art Center” uşaq incəsənət mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib. “Vətənə xidmət uşaqların gözündə” adlı tədbirdə məktəblilərin vətənpərvərlik, Vətənə bağlılıq və hərbi xidmət mövzusunda çəkdikləri rəsm əsərləri nümayiş olunub.

Bu barədə 1news.az-a SHXÇDX-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, tədbirdə mərkəzin rəhbəri Aydan Abdullazadə, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədr müavini, Xalq rəssamı, professor, Əməkdar incəsənət xadimi Ağaəli İbrahimov, SHXÇDX-nin Çağırışaqədərki hazırlıq idarəsinin rəisi polkovnik-leytenant Füzuli İsmayılov, İctimaiyyətlə iş və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov, şəhid ailələri, müəllimlər, valideynlər və qonaqlar iştirak ediblər.

Dövlət Xidməti aparatının idarə rəisi Füzuli İsmayılov uşaqlarda vətənpərvərlik hissi, qalib ölkənin vətəndaşı olmaq, sağlam həyat tərzi, ölkənin inkişafı, regionun lider dövləti olan Azərbaycanın nüfuzu barədə danışıb. Xalq rəssamı A. İbrahimov isə balaca rəssamlara məsləhət və tövsiyələrini verib, həmçinin xidməti 14-cü ildönümü münasibətilə təbrik edib.

Tədbirdə gənc rəssamların təbrik videosu nümayiş olunub. Həmçinin şəhid övladlarından ibarət xorun və mərkəzin digər üzvlərinin ifasında müxtəlif mahnılar səsləndirilib.

Sonra foyedə təşkil edilən kiçik sərgidə uşaqların rəsm əsərləri nümayiş olunub.

