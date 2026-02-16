 AMB 16 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

AMB 16 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
AMB 16 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,005 % azalaraq 2,0166 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,2092 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,0166
AUD 1,2047
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1179
CZK 0,0831
CNY 0,2462
DKK 0,2699
GEL 0,6335
HKD 0,2175
INR 0,0187
GBP 2,3187
SEK 0,1906
CHF 2,2114
ILS 0,55
CAD 1,2484
KWD 5,5421
KZT 0,3436
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5322
MDL 0,101
NOK 0,1789
UZS 0,0139
PKR 0,6077
PLN 0,479
RON 0,397
RUB 2,2092
RSD 0,0172
SGD 1,3469
SAR 0,4533
xdr 2,3431
TRY 0,0389
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,1094
NZD 1,0255
XAU 8460,747
XAG 128,0226
XPT 3475,65
XPD 2851,529
Paylaş:
94

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev litvalı həmkarını təbrik edib

İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi xidmətini bank filiallarına ötürür

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

AMB 16 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qızılın qiyməti 5 min dolları ötüb

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

ABB təcrübəsi qlobal jurnalın 100 illik yubiley buraxılışında!

Azərbaycanda kapital bazarının gücləndiirlməsi üzrə işlər müzakirə olundu

Son xəbərlər

Ombudsmandan skuterlərlə bağlı dövlət qurumlarına MÜRACİƏT

Bu gün, 15:20

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

Bu gün, 15:13

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:04

2026-2027-ci tədris ili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulunun başlama tarixi müəyyənləşib

Bu gün, 14:52

Moskva prospektinin “Şamaxinka” adlanan yol sahəsində hərəkət yenidən təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 14:36

Azad olunan ərazilərdə ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlandı

Bu gün, 14:29

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 14:25

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 14:14

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” – “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb

Bu gün, 13:45

Bakıda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 13:22

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:19

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:15

Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizi regionlararası əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır

Bu gün, 13:09

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 13:00

Musiqi, incəsənət, rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin imtahan verməsi qaydası dəyişir

Bu gün, 12:55

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:52

“Carlsberg Azerbaijan”ın yeni baş direktoru Krasimir Lazarov: “Azərbaycanda gördüyümüz işlərdən qürur duyuruq” - VİDEO

Bu gün, 12:24

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi bağlandı

Bu gün, 11:58

43 yaşlı qadın estetik əməliyyatdan sonra ölüb, araşdırma aparılır

Bu gün, 11:49

Naxçıvanda gömrük postunda 41 kq metamfetamin aşkar edilib - FOTO

Bu gün, 11:38
Bütün xəbərlər