 Mərkəzi Bank milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi xidmətini bank filiallarına ötürür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi xidmətini bank filiallarına ötürür

Qafar Ağayev10:54 - Bu gün
Mərkəzi Bank milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi xidmətini bank filiallarına ötürür

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) əhaliyə xidmətin təkmilləşdirilməsi məqsədilə milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi prosedurunda dəyişiklik edib.

1news.az a,bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, 2 mart 2026-cı il tarixindən etibarən milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi xidməti operator banklar – “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC və “Kapitalbank” ASC-nin ölkə üzrə fəaliyyət göstərən filial və şöbələrində ödənişsiz həyata keçiriləcək.

Qeyd olunub ki, həmin tarixdən Mərkəzi Bankın Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 27 ünvanında yerləşən “Nağd pul ofisi”nin fəaliyyəti dayandırılacaq.

Bununla yanaşı, yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı, eləcə də Mərkəzi Bankın onlayn satış sistemi vasitəsilə alınmış pul nişanlarının təhvili 2 martdan etibarən Bankın Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küçəsi 90 ünvanında yerləşən inzibati binasında həyata keçiriləcək. Təslim prosesi həftənin 2-ci, 3-cü və 4-cü günləri saat 10:00-dan 12:00-dək aparılacaq.

Mərkəzi Bank əlavə edib ki, investisiya pul nişanlarının satışı və geri alışı əvvəlki qaydada satış agentləri – “Bank of Baku” ASC və “TuranBank” ASC vasitəsilə davam etdiriləcək.

Xatırladılıb ki, milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi üçün Mərkəzi Bankın ərazi idarələrinə, ölkədə fəaliyyət göstərən banklara, xarici bankların yerli filiallarına və poçt rabitəsinin milli operatoruna da müraciət etmək mümkündür.

Paylaş:
102

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev litvalı həmkarını təbrik edib

İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank milli pul nişanlarının dəyişdirilməsi xidmətini bank filiallarına ötürür

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

AMB 16 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qızılın qiyməti 5 min dolları ötüb

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

AZAL-dan bayram tətili üçün seçimlər

Qızılın qiyməti 5 min dolları ötüb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Son xəbərlər

Ombudsmandan skuterlərlə bağlı dövlət qurumlarına MÜRACİƏT

Bu gün, 15:20

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

Bu gün, 15:13

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:04

2026-2027-ci tədris ili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulunun başlama tarixi müəyyənləşib

Bu gün, 14:52

Moskva prospektinin “Şamaxinka” adlanan yol sahəsində hərəkət yenidən təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 14:36

Azad olunan ərazilərdə ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlandı

Bu gün, 14:29

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 14:25

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 14:14

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” – “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb

Bu gün, 13:45

Bakıda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 13:22

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:19

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:15

Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizi regionlararası əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır

Bu gün, 13:09

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 13:00

Musiqi, incəsənət, rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin imtahan verməsi qaydası dəyişir

Bu gün, 12:55

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:52

“Carlsberg Azerbaijan”ın yeni baş direktoru Krasimir Lazarov: “Azərbaycanda gördüyümüz işlərdən qürur duyuruq” - VİDEO

Bu gün, 12:24

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi bağlandı

Bu gün, 11:58

43 yaşlı qadın estetik əməliyyatdan sonra ölüb, araşdırma aparılır

Bu gün, 11:49

Naxçıvanda gömrük postunda 41 kq metamfetamin aşkar edilib - FOTO

Bu gün, 11:38
Bütün xəbərlər