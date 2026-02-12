 ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Qafar Ağayev12:15 - Bu gün
ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens Azərbaycan və Ermənistana səfərinin yekunları üzrə video paylaşıb.

1news.az xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

Paylaşımda bildirilib ki, vitse-prezidentin səfəri tarixi əhəmiyyət daşıyır və sülhün möhkəmləndirilməsinə yönəlib.

"Bu məhz ABŞ Prezidenti Donald Trampın xarici siyasətində sadiq olduğu məsələlərdəndir. Prezident Tramp və mən bu tərəfdaşlığa sadiqik", - C.Vens qeyd edib.

Paylaş:
84

Aktual

Müsahibə

“Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”: Bizi hansı yeniliklər gözləyir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Siyasət

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Siyasət

Bolqarıstanda “Şuşa” parkı salması ilə bağlı saziş imzalanıb - FOTO

Siyasət

Qənimət Zahid və Fuad Qəhrəmanlı barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Bolqarıstanda “Şuşa” parkı salması ilə bağlı saziş imzalanıb - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Nigar Məmmədova: Azərbaycan müharibə cinayətləri törətmiş canilərin qanun qarşısında cavab verməsini təmin etdi

Vens: ABŞ Azərbaycanla münasibətlərdə yeni səhifə açır

Son xəbərlər

“Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası”: Bizi hansı yeniliklər gözləyir? - Tahir Mirkişili ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:24

“Şəki” kafesində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:22

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

Bu gün, 14:50

Mastercard və Azərbaycan Mərkəzi Bankı birgə araşdırmanı təqdim edir: “Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın növbəti dalğası”

Bu gün, 14:44

DTX: Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyi ilə iğtişaşlara hazırlaşıb

Bu gün, 14:34

Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

Bu gün, 14:20

Qənimət Zahid və Fuad Qəhrəmanlı barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:51

Hərbi təhsil müəssisələrinin nümayəndələrinin şagirdlərlə görüşləri keçirilib

Bu gün, 13:33

DTX: Ramiz Mehdiyev cinayət yolu ilə əldə edilmiş 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırıb

Bu gün, 13:16

ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Bu gün, 13:01

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

Bu gün, 12:54

Cümə gününə gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Bu gün, 12:15

RİNN: “Gemini” istifadəçilərə artıq Azərbaycan dilində də təqdim olunur

Bu gün, 12:14

“Qafur Məmmədov” gəmisi təmirdən sonra ilk səfərini başa vurub

Bu gün, 12:13

SABAH.HUB əməkdaşı Prezidentin Gənclər Mükafatına layiq görülüb

Bu gün, 11:57

Bakıda qırmızı işıqdan keçən avtomobil svetoforu aşırdı - VİDEO

Bu gün, 11:48

Trendyolmilla ilkə imza atıb: Regenerativ pambıqdan cins kolleksiyası - FOTO

Bu gün, 11:43

ABŞ 21 ölkəyə səfərlə bağlı vətəndaşlarına sərt xəbərdarlıq etdi - SİYAHI

Bu gün, 11:31

Vətənpərvərlik mövzusunda çəkilən rəsm əsərləri nümayiş olunub

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər