ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO
ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens Azərbaycan və Ermənistana səfərinin yekunları üzrə video paylaşıb.
1news.az xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
Paylaşımda bildirilib ki, vitse-prezidentin səfəri tarixi əhəmiyyət daşıyır və sülhün möhkəmləndirilməsinə yönəlib.
"Bu məhz ABŞ Prezidenti Donald Trampın xarici siyasətində sadiq olduğu məsələlərdəndir. Prezident Tramp və mən bu tərəfdaşlığa sadiqik", - C.Vens qeyd edib.
This week, Vice President Vance made a historic trip to Armenia and Azerbaijan in the name of peace.
“This is the sort of thing the President of the United states has committed our foreign policy to...President Trump is committed to this partnership and so am I.” - VP Vance🇺🇸 pic.twitter.com/C3YnUOdIYl — Vice President JD Vance (@VP) February 11, 2026