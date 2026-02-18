Naxçıvanda dəmir yollarının yenidən qurulması davam etdirilir
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yollarının yenidən qurulması davam etdirilir.
ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, ötən ilin sonlarından başlayan layihələndirmə və tikinti işlərinin birinci mərhələsi Salamməlik, Ordubad, Aza və Culfa sahələrini əhatə edir.
Bu dəmir yolu şəbəkəsi Ordubad rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində TRIPP marşrutuna qoşularaq Zəngəzur dəhlizi ilə başlayan yeni regional nəqliyyat bağlantısının bir hissəsi olacaq.
