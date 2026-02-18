 ANAMA-nın əməkdaşı Xocalıda minaya düşüb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

ANAMA-nın əməkdaşı Xocalıda minaya düşüb

Qafar Ağayev11:39 - Bu gün
ANAMA-nın əməkdaşı Xocalıda minaya düşüb

18 fevral tarixində işğaldan azad edilmiş Xocalı rayonu Muxtar kəndi ərazisində mina hadisəsi baș verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) məlumat yayıb.

Agentliyin əməkdaşı 2000-ci il təvəllüdlü Çobanov Vasif Fizuli oğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib.

Hadisə nəticəsində əməkdaş sol əlindən və üz nahiyəsindən müxtəlif xəsarətlər alıb.

Çobanov Vasif rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Vəziyyəti qənaətbəxşdir, həyati təhlükəsi yoxdur.

93

