 Wolt Azərbaycanda Ramazan ayına özəl təkliflərə start verir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Wolt Azərbaycanda Ramazan ayına özəl təkliflərə start verir

11:42 - Bu gün
Wolt Azərbaycanda Ramazan ayına özəl təkliflərə start verir

Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə çatdırılma şirkəti Wolt restoranlar və ərzaq məhsulları üzrə xüsusi sərfəli təkliflərin təqdim olunduğunu elan edir.

Kampaniya 19 fevral –18 mart tarixlərini əhatə edəcək və Azərbaycanda gündəlik alış-verişi və iftar süfrəsinin təşkilini daha asan etmək məqsədi daşıyır.

Kampaniya çərçivəsində gün iki əsas hissəyə bölünür və hər hissə üçün fərqli təkliflər təqdim olunur. Saat 11:00-dan 17:00-dək tətbiqdə “Sərfəli Saatlar” kampaniyasında restoran sifarişlərinə xüsusi endirimlər aktiv olacaq. Bu təklif istifadəçilərə günorta saatlarında naharı daha sərfəli qiymətlə sifariş etməyə imkan yaradır.

İftar vaxtı isə istifadəçilər üçün xüsusi “İftar menyuları” – endirimli kombo menyular təqdim olunacaq. Seçimlərə ailəvi şam yeməyi və yaxınlarla görüşlər üçün uyğun yeməklər daxildir. İstifadəçilər sifarişlərini əvvəlcədən yerləşdirərək axşam iftar vaxtına hazır yeməkləri çatdırılma ilə əldə edə bilərlər.

Kampaniyada ərzaq kateqoriyasına da xüsusi diqqət ayrılıb. Ramazan dövründə Wolt tətbiqində supermarketlərdə, meyvə-tərəvəz mağazalarında, ət dükanlarında və digər mağazalarda 40%-dək endirimlər mövcuddur. İstifadəçilər iftar süfrəsi üçün lazım olan təzə meyvə, tərəvəz, ət və digər məhsulların ehtiyatını əvvəlcədən sifariş edərək sürətli evə çatdırılmadan yararlana bilərlər.

“Ramazan dövründə bir çox ailə üçün yaxınları ilə birlikdə vaxt keçirmək və birgə süfrə arxasında toplaşmaq xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz sürətli çatdırılma təklif edirik ki, iftara hazırlıq daha asan olsun və hər kəs ailəsi, yaxınları ilə daha çox vaxt keçirə bilsin” – deyə Wolt-un Azərbaycandakı Baş Meneceri Tofiq Süleymanov qeyd edir.

Xüsusi təkliflər kampaniya müddəti ərzində Wolt tətbiqində (iOS və Android) əlçatandır.

Wolt haqqında
Wolt – baş ofisi Helsinkidə yerləşən texnologiya şirkətidir və yemək, ərzaq və digər məhsulları sifariş etmək istəyən insanları onların satışı və çatdırılması ilə maraqlanan tərəflərlə birləşdirir. Şirkət 2014-cü ildə təsis edilib və 2022-ci ildə DoorDash (NASDAQ: DASH) ilə birləşib. Hazırda DoorDash Azərbaycan da daxil olmaqla 40-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda Wolt Azərbaycanda Bakı, Sumqayıt, Xırdalanla yanaşı Gəncə, Mingəçevir, Lənkaran, Quba, Qəbələ, Şəki, Xankəndi, Şuşa və Naxçıvanda da fəaliyyət göstərir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
81

Aktual

Cəmiyyət

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir - FOTO

Cəmiyyət

Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

İlk köç karvanı Xocalının Xanabad kəndinə çatdı - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

İdxal olunan şaftalı və nektarin tingində Şarka virusu aşkarlanıb - FOTO

Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib

Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

“Nərimanov” stansiyasında qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

İdxal olunan şaftalı və nektarin tingində Şarka virusu aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 14:48

Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:39

Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:38

“Nərimanov” stansiyasında qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

Bu gün, 14:18

Abbas Abbasov: Rəqəmsal platforma ilə kolonializmin fəsadları barədə məlumat veririk

Bu gün, 13:55

Bakı-Laçın müntəzəm avtobus reysi təşkil edilir

Bu gün, 13:19

Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 13:16

Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:13

İlk köç karvanı Xocalının Xanabad kəndinə çatdı - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:07

ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırır

Bu gün, 12:58

Andrea Kalubi: Konqonun yeraltı sərvətləri üzərindəki Qərb asılılığına son qoyulmalıdır

Bu gün, 12:36

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu son iki ildə 35-dən çox beynəlxalq konfrans keçirib

Bu gün, 12:23

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:59

Wolt Azərbaycanda Ramazan ayına özəl təkliflərə start verir

Bu gün, 11:42

Hişam Daud: Neokolonializm qorxu üzərində qurulub

Bu gün, 11:22

Qaxda külli miqdarda narkotikin dövriyyəsinin qarşısı alınıb - VİDEO

Bu gün, 11:16

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 11:03

Sename Kofi Aqbodjinu: Koloniallıq dövrümüzün həm əsas, həm də ən mürəkkəb mövzularından biridir

Bu gün, 10:51

Sabahdan direktorların işə qəbulu üzrə müsahibələrə başlanılır

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər