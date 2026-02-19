Wolt Azərbaycanda Ramazan ayına özəl təkliflərə start verir
Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə çatdırılma şirkəti Wolt restoranlar və ərzaq məhsulları üzrə xüsusi sərfəli təkliflərin təqdim olunduğunu elan edir.
Kampaniya 19 fevral –18 mart tarixlərini əhatə edəcək və Azərbaycanda gündəlik alış-verişi və iftar süfrəsinin təşkilini daha asan etmək məqsədi daşıyır.
Kampaniya çərçivəsində gün iki əsas hissəyə bölünür və hər hissə üçün fərqli təkliflər təqdim olunur. Saat 11:00-dan 17:00-dək tətbiqdə “Sərfəli Saatlar” kampaniyasında restoran sifarişlərinə xüsusi endirimlər aktiv olacaq. Bu təklif istifadəçilərə günorta saatlarında naharı daha sərfəli qiymətlə sifariş etməyə imkan yaradır.
İftar vaxtı isə istifadəçilər üçün xüsusi “İftar menyuları” – endirimli kombo menyular təqdim olunacaq. Seçimlərə ailəvi şam yeməyi və yaxınlarla görüşlər üçün uyğun yeməklər daxildir. İstifadəçilər sifarişlərini əvvəlcədən yerləşdirərək axşam iftar vaxtına hazır yeməkləri çatdırılma ilə əldə edə bilərlər.
Kampaniyada ərzaq kateqoriyasına da xüsusi diqqət ayrılıb. Ramazan dövründə Wolt tətbiqində supermarketlərdə, meyvə-tərəvəz mağazalarında, ət dükanlarında və digər mağazalarda 40%-dək endirimlər mövcuddur. İstifadəçilər iftar süfrəsi üçün lazım olan təzə meyvə, tərəvəz, ət və digər məhsulların ehtiyatını əvvəlcədən sifariş edərək sürətli evə çatdırılmadan yararlana bilərlər.
“Ramazan dövründə bir çox ailə üçün yaxınları ilə birlikdə vaxt keçirmək və birgə süfrə arxasında toplaşmaq xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz sürətli çatdırılma təklif edirik ki, iftara hazırlıq daha asan olsun və hər kəs ailəsi, yaxınları ilə daha çox vaxt keçirə bilsin” – deyə Wolt-un Azərbaycandakı Baş Meneceri Tofiq Süleymanov qeyd edir.
Xüsusi təkliflər kampaniya müddəti ərzində Wolt tətbiqində (iOS və Android) əlçatandır.
Wolt haqqında
Wolt – baş ofisi Helsinkidə yerləşən texnologiya şirkətidir və yemək, ərzaq və digər məhsulları sifariş etmək istəyən insanları onların satışı və çatdırılması ilə maraqlanan tərəflərlə birləşdirir. Şirkət 2014-cü ildə təsis edilib və 2022-ci ildə DoorDash (NASDAQ: DASH) ilə birləşib. Hazırda DoorDash Azərbaycan da daxil olmaqla 40-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda Wolt Azərbaycanda Bakı, Sumqayıt, Xırdalanla yanaşı Gəncə, Mingəçevir, Lənkaran, Quba, Qəbələ, Şəki, Xankəndi, Şuşa və Naxçıvanda da fəaliyyət göstərir.
Reklam hüququnda