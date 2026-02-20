 İnam Kərimov: Bu il hakimlərin sayının 700-ü keçməsi proqnozlaşdırılır | 1news.az | Xəbərlər
İnam Kərimov: Bu il hakimlərin sayının 700-ü keçməsi proqnozlaşdırılır

10:43 - Bu gün
2025-ci ildə məhkəmələrdə iş yükü əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Amma buna baxmayaraq, hakimlərimizin peşəkarlığı, yüksək məsuliyyət hissi və çevikliyi sayəsində işlərə vaxtında baxılması təmin edilib. Bu baxımdan hakimlərimizin ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsindəki fəaliyyəti kifayət qədər effektiv olub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ali Məhkəmənin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov Bakıda keçirilən Azərbaycan Hakimlərinin II Forumunda açılış nitqi zamanı səsləndirib.

"Bununla yanaşı, məhkəmələrin yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin olunması istiqamətində işlər davam etdirilib

Şəffaf seçim mexanizmi əsasında 83 yüksək hazırlıqlı hüquqşünas hakim vəzifəsinə təyin olunub. Beləliklə, hakim korpusunun sayı 676 nəfərə çataraq ilk dəfə maksimum həddə yüksəlib. Bu il isə hakimlərin sayının 700-ü keçməsi proqnozlaşdırılır. Bu, həm iş yükünün optimallaşdırılmasına, həm də ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılmasına töhfə verəcək",- deyə İnam Kərimov qeyd edib.

