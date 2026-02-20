 Qaradağda qoruq ərazisində qanunsuz qazıntı aparan qızılaxtaranlar saxlanılıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Qaradağda qoruq ərazisində qanunsuz qazıntı aparan qızılaxtaranlar saxlanılıb - VİDEO

Qafar Ağayev09:34 - Bu gün
Qaradağda qoruq ərazisində qanunsuz qazıntı aparan qızılaxtaranlar saxlanılıb - VİDEO

Qaradağ rayonunda qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs dövlət tərəfindən xüsusi qorunan təbiət ərazilərinin mühafizə qaydalarını pozaraq qızıl axtarmaq məqsədilə milli tarix-bədii qoruqlardan birinin ərazisinə qanunsuz daxil olublar.

DİN-in mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən xəbərə görə, onlar qoruqdakı mədəni sərvət hesab olunan qayaların dibində qazıntı işləri apararaq xüsusi maddi dəyəri olan əşyalar talamağa cəhd göstərib və nəticədə mədəni sərvətlərin yararsız hala salınmasına səbəb olublar.

Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 42 yaşlı Kamil Ömərov, 59 yaşlı Məmmədrəsul İbrahimov, 41 yaşlı Əkbər Əkbərov, 50 yaşlı Niyaməddin Əliyev və 47 yaşlı Elşad İsgəndərov müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Həmin şəxslər öz əməllərini mobil telefonları vasitəsilə də lentə alıblar.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

İqtisadiyyat

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Cəmiyyət

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

Rəsmi

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

Cəmiyyət

1992-ci ildə itkin düşmüş hərbçi Mehriban Qarayevanın nəşinin qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

İnam Kərimov: Bu il hakimlərin sayının 700-ü keçməsi proqnozlaşdırılır

26 dərəcəyədək isti olub - Faktiki hava

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

1992-ci ildə itkin düşmüş hərbçi Mehriban Qarayevanın nəşinin qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 11:34

Prezident İlham Əliyevin ABŞ səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:19

Yanvarda Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin sayı artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:00

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Bu gün, 10:47

İnam Kərimov: Bu il hakimlərin sayının 700-ü keçməsi proqnozlaşdırılır

Bu gün, 10:43

26 dərəcəyədək isti olub - Faktiki hava

Bu gün, 10:30

Bakı DYP Hava limanı şosesində məhdudiyyətlə bağlı sürücülərə müraciət etdi

Bu gün, 10:21

Azərbaycanın 9 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

Bu gün, 10:18

ABŞ Suriyadakı hərbi qüvvələrini geri çəkir

Bu gün, 10:13

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə yubileyi münasibətilə evində ziyarət olunub

Bu gün, 10:09

Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

Bu gün, 09:59

Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb

Bu gün, 09:45

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

Qaradağda qoruq ərazisində qanunsuz qazıntı aparan qızılaxtaranlar saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 09:34

DYP sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:11

Bakıda bu yollarda sıxlıq var - SİYAHI

Bu gün, 09:04

Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

Bu gün, 09:00

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

19 / 02 / 2026, 23:53

Bir ildə 5400-dən çox şəxsə reabilitasiya xidməti göstərilib

19 / 02 / 2026, 20:43

İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edir

19 / 02 / 2026, 18:23
Bütün xəbərlər