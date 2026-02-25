 FHN Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təlim keçirib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

FHN Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təlim keçirib - VİDEO

Qafar Ağayev12:55 - Bu gün
FHN Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təlim keçirib - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, 112 ünvanında yerləşən Bakı Sağlamlıq Mərkəzində “Fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları və təxliyə” mövzusunda təlim keçirib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

FHN-in müvafiq canlı qüvvə və texnikasının cəlb edildiyi təlimin keçirilməsində məqsəd səhiyyə müəssisəsinin kollektivinə fövqəladə hallar, o cümlədən yanğın zamanı davranış qaydalarının aşılanması, habelə bu kimi obyektlərdə mümkün yanğınlar zamanı yanğından mühafizə bölmələrinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi olub.

Təlimin nəzəri hissəsində mərkəzin kollektivinə fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınlar zamanı zəruri davranış qaydaları, təxliyə tədbirləri barədə ətraflı məlumat verilib, suallar cavablandırılıb.

Təlimin praktiki hissəsində şərti yanğınla əlaqədar “Həyəcan” siqnalı verildikdən sonra Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri operativ qaydada “hadisə yerinə” çataraq, “yanğınla mübarizə” tədbirlərinə başlayıblar. Şərti yanğın baş vermiş səhiyyə müəssisəsində təxliyə planına uyğun olaraq vətəndaşların təhlükəsiz yerə təxliyəsi həyata keçirilib, şərti xəsarət almış şəxslərə “ilkin yardım göstərilib” və “yanğın qısa müddətdə söndürülüb”.

Uğurla keçən təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

İqtisadiyyat

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Rəsmi

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Mikayıl Cabbarov “Samsung E&A Co., Ltd.” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru ilə görüşüb - FOTO

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

İlk köç karvanları Xocavəndə çatıb - YENİLƏNİB

21 dərəcə isti, külək - Sabahın havası açıqlandı

Son xəbərlər

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Bu gün, 17:37

Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 17:12

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:11

Mikayıl Cabbarov “Samsung E&A Co., Ltd.” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 16:58

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Bu gün, 16:49

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:32

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:29

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:12

Sabah 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirəcək - SİYAHI

Bu gün, 16:06

Temperatur aşağı enəcək, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:02

Allahşükür Paşazadənin oğlu vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 15:44

Lənkəranda qadın sürücüyə qarşı xuliqanlıq hərəkətləri etmiş şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 15:15

Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

Bu gün, 14:51

Horovlu kəndində daha 30 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:42

ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

Bu gün, 14:32

Sabah bütün müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımlar ödəniləcək

Bu gün, 14:16

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Bu gün, 14:10

Sabah bütün müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödənişi yekunlaşacaq

Bu gün, 13:39

FHN Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:55

Bakıda NATO heyəti ilə “Məsləhətçi görüşü” keçirilir

Bu gün, 12:50
Bütün xəbərlər