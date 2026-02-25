 İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib

Qafar Ağayev11:59 - Bu gün
İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib

Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin fevralın 25-də açılışı olub.

1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərkəzin açılışında iştirak edib.

Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev dövlət başçısına mərkəzdə yaradılmış şərait barədə məlumat verib.

Bildirilib ki, bu mərkəzin təməli 1969-cu ildə Lənkəran Texniki Peşə Məktəbi kimi qoyulub. 2018-ci ildə Lerik Peşə Məktəbi və Lənkəran Peşə Liseyi birləşdirilərək onların bazasında Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi yaradılıb. Mərkəz 2024-cü ildən etibarən Publik Hüquqi Şəxs kimi fəaliyyət göstərir.

Müasir infrastrukturla təmin olunan mərkəzdə tədris, idman, yataqxana, kulinariya təlim korpusları, təlim-qonaq evi, əkinçilik və emalatxana laboratoriyaları, istixana, həmçinin avtotəmir və CNC (dəzgahların kompüterləşdirilmiş idarəetmə sistemi) emalatxanaları yaradılıb. Burada, eyni zamanda, informatika kabinetləri, müasir sinif otaqları, hərbi hazırlıq kabineti, kitabxana, 300 nəfərlik akt zalı və yeməkxana fəaliyyət göstərir. Ərazidə 53 nəfərlik yataqxana binası inşa edilib və yenidənqurmadan sonra korpusların sayı 7-yə çatdırılıb.

2025/2026-cı tədris ilində mərkəzdə 42 ixtisas üzrə 55 qrupda 962 tələbə təhsil alır. Onların 385-i qadındır. Müəssisədə turizm, kənd təsərrüfatı, sənaye, xidmət, İT texnologiyaları və alternativ enerji istiqamətləri üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Mərkəzdə yeni maddi-texniki baza formalaşdırılandan sonra bir çox müasir ixtisaslar, o cümlədən elektrik və hibrid avtomobillərinin texniki qulluğu və təmiri üzrə texnik, kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı, proqramla idarə edilən sənaye avadanlıqlarının texniki istismarı, kibertəhlükəsizlik, kompüter sistemlərində proqramlaşdırma, binaların tikintisi və istismarı, elektrik xətlərinin, günəş panellərinin quraşdırılması və təmiri üzrə mütəxəssis və texnik ixtisasları tədris olunur.

Burada tələbələrə ilk peşə, texniki peşə və yüksək texniki peşə təhsili pillələri üzrə biliklər verilir. Hazırda mərkəzdə 138 nəfər çalışır.

Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi kadr hazırlığı istiqamətində dövlət və özəl sektoru təmsil edən 30-a yaxın müəssisə ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığa özəl sektorla birgə kadr hazırlığı, mütəxəssislərin tədrisə cəlb olunması, istehsalat təlimləri, ustad dərsləri, həmçinin sosial və innovativ layihələrin icrası daxildir.

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

İqtisadiyyat

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Rəsmi

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Rəsmi

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

İlham Əliyev Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edib

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Prezident BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyası üzrə səlahiyyətli orqanları müəyyən edib

STM MEDİA-ya birləşdirilir, BMTM yenidən təşkil olunur

Prezident və Mehriban Əliyeva Nəriman Həsənzadəni 95 illiyi münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan və Sloveniya Prezidentləri bir-birilərini təbrik etdilər

Son xəbərlər

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Bu gün, 17:37

Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 17:12

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:11

Mikayıl Cabbarov “Samsung E&A Co., Ltd.” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 16:58

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Bu gün, 16:49

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:32

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:29

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:12

Sabah 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirəcək - SİYAHI

Bu gün, 16:06

Temperatur aşağı enəcək, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:02

Allahşükür Paşazadənin oğlu vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 15:44

Lənkəranda qadın sürücüyə qarşı xuliqanlıq hərəkətləri etmiş şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 15:15

Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

Bu gün, 14:51

Horovlu kəndində daha 30 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:42

ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

Bu gün, 14:32

Sabah bütün müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımlar ödəniləcək

Bu gün, 14:16

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Bu gün, 14:10

Sabah bütün müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödənişi yekunlaşacaq

Bu gün, 13:39

FHN Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:55

Bakıda NATO heyəti ilə “Məsləhətçi görüşü” keçirilir

Bu gün, 12:50
Bütün xəbərlər