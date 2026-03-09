İranın yeni Ali Rəhbəri seçilib
Ayətullah Seyid Əli Xameneinin oğlu Müctəba Xamenei İranın yeni Ali Rəhbəri seçilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət mediası məlumat yayıb.
Məlumata görə, müvafiq qərarı İran Ekspertlər Şurası səs çoxluğu ilə qəbul edib.
Qeyd edək ki, Müctəba Xamenei İranın üçüncü Ali Rəhbəri olub.
Xatırladaq ki, Seyid Əli Xamenei fevralın 28-də İsrail və ABŞ-ın aviazərbələri nəticəsində öldürülüb. O, 1989–2026-cı illər arasında İranın ikinci Ali Rəhbəri olub.
Müctəba Xamenei, 1969-cu ildə İranın Məşhəd şəhərində anadan olub. İranın sabiq Ali Rəhbəri Əli Xameneinin ikinci övladıdır.
İlahiyyat təhsili alıb, Qumdakı dini mərkəzdə dərs deyib.
Müctəba Xamenei İranın sabiq prezidenti Mahmud Əhmədinejadın qatı tərəfdarı olması, 2005 və 2009-cu il seçkilərində Əhmədinejada dəstək verməsi ilə yadda qalıb.