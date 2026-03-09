Türkiyə Şimali Kiprdə 6 ədəd F-16 döyüş təyyarəsi yerləşdirib
Şimali Kipr Türk Respublikasında 6 ədəd F-16 döyüş təyyarəsi yerləşdirilib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qərar regionda baş verən son hadisələr fonunda Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə qəbul edilib.
Məlumata görə, 6 ədəd F-16 döyüş təyyarəsi və hava hücumundan müdafiə sistemləri bu gündən etibarən Şimali Kipr Türk Respublikasında yerləşdirilib. Nazirlikdən qeyd olunub ki, hadisələrin gedişatından asılı olaraq ehtiyac yarandığı halda əlavə tədbirlərin görülməsi də istisna edilmir.
