 “McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti “Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar” mövzusunda forum keçirib.

Tədbir çərçivəsində ölkə iqtisadiyyatının inkişafına verdikləri töhfəyə görə ən iri vergiödəyiciləri qeyd olunublar.

2025-ci ilin nəticələrinə əsasən, ölkənin ən iri vergiödəyicilərindən biri olan “McDonald’s Azərbaycan” “Xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfə” nominasiyası üzrə mükafata layiq görülüb.

Mükafat şirkətin xidmət sektorunda məşğulluğun genişlənməsinə, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və gənclər üçün ilk iş təcrübəsi imkanlarının formalaşdırılmasına verdiyi töhfəni əks etdirir.

Hazırda “McDonald’s Azərbaycan” ölkə üzrə 3000-dən çox vətəndaşı işlə təmin edir. Azərbaycana investisiya yatıran ilk qlobal brendlərdən biri olan “McDonald’s” artıq 26 ildən çoxdur ki, yerli istehsalın genişlənməsinə töhfə verməklə ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafına öz töhfəsini verir.

“McDonald’s” Azərbaycan-ın iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini təmsil edən 100-dən çox yerli podratçı ilə əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu əməkdaşlıq təchizat və logistika, rekrutment, informasiya texnologiyaları və marketinq kimi sahələri əhatə edir və yerli biznesin inkişafına, həmçinin tərəfdaş şirkətlərdə əlavə iş yerlərinin yaradılmasına töhfə verir.

Məşğulluğun inkişafı, yerli tərəfdaşlarla əməkdaşlıq və restoran şəbəkəsinin genişlənməsi “McDonald’s Azərbaycan”-ın fəaliyyətinin mühüm istiqamətləri olaraq qalır və ölkədə əmək bazarının inkişafına, qeyri-neft sektorunun dayanıqlı artımına töhfə verir.

Paylaş:
119

Aktual

Cəmiyyət

Bakı üzərində dron səsləri: Müdafiə Nazirliyindən rəsmi CAVAB

Rəsmi

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Cəmiyyət

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Cəmiyyət

Gəncədə qanunsuz tikililər sökülüb - FOTO - VİDEO

Bakı üzərində dron səsləri: Müdafiə Nazirliyindən rəsmi CAVAB

Paytaxtın abad məhəllələrindəki Novruz şənlikləri davam edir - FOTO

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Maştağada iki gün su olmayacaq

Salyanda azyaşlı uşaq su quyusuna yıxılaraq ölüb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardım dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bu gün Ənvər Həsənovun ölümündən 1 il ötür

Bu gün, 10:48

Gəncədə qanunsuz tikililər sökülüb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:47

Bakı üzərində dron səsləri: Müdafiə Nazirliyindən rəsmi CAVAB

Bu gün, 10:39

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbçiləri təltif edilib

Bu gün, 10:35

“Oskar-2026” mükafatının qalibləri açıqlanıb

Bu gün, 10:31

Paytaxtın abad məhəllələrindəki Novruz şənlikləri davam edir - FOTO

Bu gün, 10:15

“McDonald’s Azərbaycan” xidmət sahəsində məşğulluğun inkişafına töhfəyə görə mükafata layiq görülüb

Bu gün, 10:09

İranda 500 nəfər casusluq ittihamı ilə saxlanılıb

Bu gün, 10:02

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşır

Bu gün, 09:52

AzTV-nin əməkdaşı vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 09:49

DİM: Ötən gün buraxılış imtahanından 4 nəfər xaric edilib - SƏBƏB

Bu gün, 09:33

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 09:27

Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib

Bu gün, 09:23

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:20

Bakıda divara çırpılan mopedin sürücüsü həyatını itirib

Bu gün, 09:13

Səudiyyə Ərəbistanının XİN naziri Bayramovla telefon danışığı aparıb

Bu gün, 09:06

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 09:01

“Mən bu müqaviləni imzalamamışam” – sahibkara RabitəBank-dan başqa birinin imzası olan sənəd əsasında hesab təqdim edilib

15 / 03 / 2026, 16:37

Vaqif Mustafazadənin doğum günü İçərişəhərdə caz bayramına çevriləcək

15 / 03 / 2026, 10:30

Rəqsanə İsmayılovanın Gəncədəki konserti ləğv olunub

14 / 03 / 2026, 18:09
Bütün xəbərlər