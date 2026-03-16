Tramp Çindən kömək istədi - Ola bilsin ki, həmin gün İran artıq qalib gəlmişdi
Müəllif: First News Intelligence Unit
(Xüsusilə "köşə" bölməsi üçün)
Amerikanın özünün seçdiyi müharibənin on beşinci günündə strateji məntiq artıq alt-üst olub.
XIX əsrdə Varşavada yaşamış bir bankir bunun səbəbini asanlıqla izah edə bilərdi.
“Epik qəzəb” əməliyyatının on beşinci günündə Donald Tramp, Çinin Hörmüz boğazına hərbi gəmilərini göndərəcəyinə açıq şəkildə ümidvar olduğunu bildirdi
Çin bu müharibəyə ilk gündən qarşı çıxan, dolları dünya enerji bazarlarından sıxışdırıb çıxarmaq üçün aktiv çalışan, istənilən ciddi strateji hesablamada Vaşinqtonla uzunmüddətli geosiyasi qarşıdurmanın əks tərəfində dayanan ölkədir.
İndi isə Trampın Çinin köməyinə ehtiyacı var və bunu uca səslə bəyan edir.
Bu məqam geniş şərh tələb etmir, hər şey gün kimi aydındır. Lakin dünyanın ən güclü hərbi maşınının cəmi iki həftə ərzində necə belə bir vəziyyətə düşdüyünü və hadisələrin hara sürükləndiyini anlamaq üçün 128 il əvvələ - Vaşinqtonda demək olar ki, heç kimin oxumadığı bir şəxsə müraciət etmək lazımdır.
İran hazırda həyata keçirdiyi strategiyanı ixtira etməyib. O, sadəcə tarixi rəqiblərindən daha diqqətlə öyrənib.
İvan Bloks – müasir müharibələrin mahiyyətini deşifrə edən polşalı bankir
Bloka bankir idi. Onun hərbi karyerası olmasa da, məlumatlara çıxışı var idi. 1898-ci ildə o, müasir müharibənin altıcildlik analizini dərc etdi və kəmiyyət hesablamalarına əsaslanaraq belə bir nəticəyə gəldi: sənayeləşmiş dövlətlər arasındakı hücum xarakterli hərbi kampaniyalar artıq həlledici nəticələr verə bilməz.
Müdafiə struktur üstünlüyü qazanıb. İstənilən böyük müharibə qaçılmaz olaraq tükəndirmə müharibəsinə çevriləcək. Onu qidalandıran iqtisadi sistem qalib müəyyənləşənə qədər süqut edəcək. Bunun ardınca isə sosial inqilab gələcək.
Onu eşitmədilər. On altı il sonra Avropa iyirmi milyon insanın həyatı bahasına onun haqlı olduğunu sübut etdi.
Bloksun konseptual çərçivəsi nə səngər, nə də xardal qazı tələb edirdi. O, yalnız bir şərt tələb edirdi: rəqiblər bir-birindən asılı elə bir iqtisadi sistemə daxil olmalıdırlar ki, bu sistem hər hansı artilleriya batareyası qədər effektiv bir silaha çevrilsin. 2026-cı ildə bu şərt 1914-cü ildəkindən daha tam şəkildə yerinə yetirilir.
Silah dron deyil. Silah Hörmüz boğazıdır - İran artıq on beş gündür ki, onu iflic vəziyyətdə saxlayır.
Üfüqi eskalasiya: İran tam olaraq nə edir?
İranın hərəkətləri klassik mənada qisas deyil. İran Amerika aviasiyasına müqavimət göstərmək iqtidarında deyil. O, buna cəhd də etmir. Onun etdiyi şey dərsliklərdə yazılmış "üfüqi eskalasiya" strategiyasıdır: rəqibi şaquli istiqamətdə (hərbi güclə) məğlub etmək mümkün olmayanda, itkilərin miqyasını elə genişləndirmək lazımdır ki, heç bir tərəfə iddiası olmayan üçüncü tərəflər dözülməz ağrılar çəksin və təcavüzkarı dayandırmaq üçün ona təzyiq etməyə başlasınlar.
Beşinci günə qədər İran doqquz ölkədəki hədəflərə eyni vaxtda zərbələr endirdi: Bəhreyn, Küveyt, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İordaniya, İraq, Oman, BƏƏ və Kipr. Bu, həmin ölkələrin hər birinə iddiası olduğu üçün deyil, sadəcə bu ölkələrin hər birinin Amerika hərbi infrastrukturuna ev sahibliyi etdiyi üçün idi. Tehranın fikrincə, onları itkilərə məruz qoymaq -Vaşinqtonun müttəfiqlərini Ağ Evə təzyiq etməyə və amerikalıları öz mövqelərinə yenidən baxmağa məcbur etmək deməkdir.
Lakin hədəf seçimi məntiqi o vaxtdan bəri əhəmiyyətli dərəcədə təkamül edib və indi xüsusi diqqət yetirilməsinə layiqdir.
İran artıq hərbi infrastrukturla məhdudlaşmır. İlk vurulan mülki obyektlər arasında Amazonun BƏƏ və Bəhreyndəki data mərkəzləri var idi. Dron Dubay Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinə -“Goldman Sachs”, “Standard Chartered”-in qərargahlarına və “Ritz-Carlton” otelinə zərbə endirib.
İran, amerikalılar Tehrandakı “Bank Sepah”a hücum etdikdən sonra bütün Körfəz ölkələrindəki banklara zərbə endirəcəyi ilə hədələdi və sakinləri hər hansı maliyyə müəssisəsindən ən azı bir kilometr uzaq durmağa çağırdı.
“Citibank” və “Standard Chartered” artıq personalı məsafədən iş rejiminə keçirib. Bir sıra investorlar aktivlərini Körfəz ölkələrindən Honkonqa köçürməyi nəzərdən keçirirlər.
Bu, “yanaşı zərər” deyil. Bu, qloballaşma infrastrukturuna - data mərkəzlərinə, maliyyə qovşaqlarına və logistik şəbəkələrə hesablanmış zərbələrdir. BƏƏ naziri Lana Nuseybe baş verənlərin mahiyyətini birbaşa ifadə etdi: “İranın dünya iqtisadiyyatını girov saxlamasına icazə vermək olmaz”. Bu təsvir doğrudur, hətta vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq bəyanatın özündən daha çətin olsa da.
İqtisadi göstəricilər strategiyanın özüdür
Münaqişə zamanı Brent markalı neftin qiyməti barrel başına 120 dollara çatdı, hazırda isə 104 dollar civarında saxlanılır ki, bu da müharibədən əvvəlki səviyyədən təxminən 50% yüksəkdir. ABŞ-yə gəlincə, orada benzinin qiyməti 28 fevraldan bəri 30%-dən çox artıb: milli orta göstərici ilin əvvəlindəki 2,81 dollara qarşı 3,70 dolları ötüb.
Tramp seçkilərə Amerika ailələri üçün ucuz enerji vədi ilə getmişdi. Bu vəd və bu müharibə qeyri-müəyyən müddətə yanaşı mövcud ola bilməz. İran bunu başa düşür. Hörmüz boğazı faktiki olaraq bağlı qaldıqca, bu siyasi ziddiyyət daha da kəskinləşir.
Bloks bunu "iqtisadi süqut fazası" adlandırardı. Elə bir nöqtə ki, orada müharibəni davam etdirməyin xərcləri istənilən ağlabatan "qələbə" tərifini üstələyir. On beşinci gündə biz hələ bu nöqtəyə çatmamışıq. Lakin trayektoriya aydın görünür: təkcə ilk altı gündə xərclənən 11,3 milyard dollar. On üç həlak olan amerikalı hərbçi. Konqresdə artan təzyiq.
İran sanksiyalar vasitəsilə liberal iqtisadi nizamdan kənarlaşdırılmışdı. Bu kənarlaşdırma onun zirehinə çevrildi. Onu heç vaxt qəbul etməyən bir sistemdə itirəcəyi heç nə yoxdur.
Burada "Washington Post"un qeyd etdiyi, lakin əksər strateji şərhçilərin hələ dərk etmədiyi bir paradoks üzə çıxır: İran bu iqtisadi müharibəyə itirəcək demək olar ki, heç nəyi olmadığı bir vəziyyətdə daxil olur. Sanksiya memarlığı İranı boğmaq üçün hazırlansa da, qeyri-iradi olaraq liberal iqtisadi nizamın qorunmasında heç bir marağı olmayan bir rəqib yaratdı. Artıq sistemdən qovulmuş birini sistemdən qovmaqla hədələmək mümkün deyil.
Tramp Putin qədər uzun müddət müharibə edə bilərmi?
Bu müharibə onun memarlarının hesabladığı qədər uzun sürməyəcək. Bu, İranın məğlub ediləcəyi və ya Amerikanın hərbi gücünün kifayət etmədiyi üçün deyil.
Bu, avtoritar sistemlərin məhrum olduğu demokratik "əks-əlaqə" mexanizminin istər-istəməz özünü göstərəcəyi üçün belədir. Seçki dövrləri, bəyənmə reytinqləri, Konqres nəzarəti, enerji qiymətlərinin birbaşa ailə büdcələrinə təsiri - bunlar "yumşaq faktorlar" deyil. Bunlar demokratik sistemdə ən sərt siyasi dəyişənlərdir.
Putin Ukraynada illərlə müharibə apara bildi, çünki onun əks-əlaqə mexanizmi qəsdən sıradan çıxarılıb. Tramp isə buna imkan verə bilməz. Aralıq seçkilər, rəy sorğuları, dinləmələr tələb edən senatorlar mövcuddur. "Qeyd-şərtsiz təslim olma" vədi ilə reallıq arasındakı uçurum artıq siyasi böhranın keçə biləcəyi qədər genişdir.
Nüvə məsələsi: Gələcəyin yeganə güclü kartı
28 fevrala qədər İranın nüvə proqramı danışıqlarda əsas vasitə, kart idi. İndi isə vəziyyət dəyişib. Ali lideri öldürülən, paytaxtı on beş gündür fasiləsiz bombalanan və bütün rəhbər strukturu məhv edilmək üçün hədəfə alınan bir dövlət üçün nüvə çəkindirmə vasitəsi artıq danışıqlar mövzusu deyil, sağ qalmaq imperatividir.
İranın nüvələşməsinin qarşısını almaq üçün başladılan müharibə, bəlkə də İran "şahinlərinə" bu silahın əldə edilməsi üçün tarixdəki ən əsaslı arqumentləri verdi.
Bu, necə bitəcək?
Görünən odur ki, hər şey qeyri-şərtsiz təslimiyyətlə deyil, danışıqlarla bitəcək. Ehtimal ki, üçüncü tərəfin vasitəçiliyi ilə - Oman, Qətər və Çin artıq bu rola hazırlaşırlar. Müharibə o anda bitəcək ki, Vaşinqtondakı daxili siyasi xərclər administrasiyanın idarə edə biləcəyi həddi aşacaq.
Başqa sözlə, hər şey tam Bloksun təsvir etdiyi kimi bitəcək: qaliblə deyil, davam etməyin dayandırmaqdan daha irrasional olduğu bir tükənmə ilə.
Faciə ondadır ki, bu nəticə 27 fevralda - bütün bunlar baş vermədən də mümkün idi. İrandakılar əsas şərtlərlə razılaşmışdılar. Lakin kimsə qərara gəldi ki, saziş kifayət qədər yaxşı deyil.
On beşinci gündə Tramp Çinə hərbi gəmilər göndərmək xahişi ilə müraciət etdi. On altıncı gündə İranın xarici işlər naziri bu xahişi "alçalma" adlandırdı.
1898-ci ildə Varşavada yazan İvan Bloks buna qətiyyən təəccüblənməzdi.
Trump asked China for help. Perhaps that was the day Iran already won
Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил