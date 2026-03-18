Bu şəxslər ömürlük pensiya alacaq - Ali Məhkəmə AÇIQLADI

Qafar Ağayev10:50 - Bu gün
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati kollegiyası əlillik dövründə pensiya yaşına çatmış şəxsə əlilliliyə görə əmək pensiyasının müddətsiz təyin edilməsi ilə bağlı vahid məhkəmə təcrübəsini müəyyən edən qərar qəbul edib.

Ali Məhkəmədən 1news.az-a verilən məlumata görə, işin hallarına görə, iddiaçı 2017-ci ildən dövlət qulluqçusu kimi II qrup əlilliyə görə əmək pensiyası alıb və bu pensiya əlillik dövrü üçün təyin olunaraq 2022-ci ilin iyul ayınadək ödənilib. Həmin tarixdən ödəniş dayandırılıb. İddiaçı pensiya yaşına çatdığını əsas gətirərək əlilliyə görə təyin edilmiş əmək pensiyasının müddətsiz hesab olunmasını və dayandırılmış ödənişlərin bərpasını tələb edib. Cavabdeh inzibati orqan isə onun sığorta stajının 25 ildən, dövlət qulluğu stajının isə 15 ildən az olduğunu bildirərək müraciəti təmin etməyib.

Bundan sonra məhkəməyə müraciət edən şəxsin şikayəti birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən rədd edilsə də, apellyasiya instansiyası bu qərarı ləğv edərək iddianı təmin edib və pensiyanın müddətsiz hesab olunmalı olduğu qənaətinə gəlib. Cavabdeh həmin qərardan kassasiya şikayəti verib.
Ali Məhkəmə kassasiya şikayətini təmin etməyərək apellyasiya instansiyasının qərarını qüvvədə saxlayıb. Qərarda bildirilib ki, şəxs əlillik dövründə pensiya yaşına çatdığı halda və həmin anda əlillik statusu qüvvədə olduqda, əlilliyə görə əmək pensiyası ömürlük (müddətsiz) təyin edilməlidir və bunun üçün əlavə müraciət tələb olunmur.

Məhkəmə kollegiyası qərarında “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunun 32.2-ci maddəsini geniş təhlil edərək bildirib ki, həmin normada pensiya yaşına çatmış əlillərə əlilliyə görə əmək pensiyasının ömürlük təyin edilməsi imperativ qaydada nəzərdə tutulub və bu zaman əlilliyin yenidən qiymətləndirilməsi və ya şəxsin əlavə müraciəti şərt kimi müəyyən edilməyib. Qanunun mətnindən göründüyü kimi, tələb olunan əsas şərt şəxsin qanunla müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatması və həmin anda əlillik statusunun mövcud olmasıdır.

Məhkəmə kollegiyası həmçinin qeyd edib ki, şəxsə əvvəllər əlilliyə görə pensiya müəyyən müddət üçün təyin olunmuş olsa belə, həmin müddət ərzində pensiya yaşına çatdığı halda onun pensiyasının ömürlük təyin edilməsi hüququ yaranır. Bu hüququn reallaşdırılması əlavə formal prosedurlarla məhdudlaşdırıla bilməz.

Qərarda vurğulanıb ki, pensiya hüquqlarının təmin edilməsi inzibati orqanın xidməti vəzifəsidir. “İnzibati icraat haqqında” Qanunun prinsiplərinə əsasən, inzibati orqan yalnız şəxsin əleyhinə olan halları deyil, onun xeyrinə olan halları da araşdırmalı, hüquq və vəzifələrini izah etməli və qanunun tətbiqini öz təşəbbüsü ilə təmin etməlidir. Qanunda birbaşa nəzərdə tutulmayan formal tələblər şəxsin sosial təminat hüququnun həyata keçirilməsindən imtina üçün əsas ola bilməz.

Məhkəmə bu baxımdan əlavə müraciət tələbini qanunun məzmununa uyğun hesab etməyib.

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Siyasət

Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

Dünya

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Dünya

Türkiyədəki İncirlik bazasında daha bir “Patriot” sistemi yerləşdirilir

Cəmiyyət

TƏBİB Novruz və Ramazan bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Qaynanasını öldürən qadın: 8 aylıq qızıma qarşı nalayiq sözlər işlətdi

Hindistanlı həkimlər və tələbələr İrandan təxliyə olunublar - FOTO

Yeniyetmənin sükan arxasına keçməsi dostunun həyatı bahasına başa gəldi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Bağlı qapı arxasında qalan azyaşlılar xilas edilib

Türkiyədə növbəti İran raketi zərərsizləşdirildi - RƏSMİ

MN: Türkiyə ərazisinə raketin buraxılması suverenliyin və ərazi bütövlüyünün kobud şəkildə pozulmasıdır

Xocavəndin Xanoba kəndinə çatan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB 1

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Bu gün, 14:52

Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

Bu gün, 14:48

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Bu gün, 14:36

TƏBİB Novruz və Ramazan bayramlarında gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 14:16

Qaynanasını öldürən qadın: 8 aylıq qızıma qarşı nalayiq sözlər işlətdi

Bu gün, 14:14

Allahşükür Paşazadə II İlyanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 14:11

Türkiyədəki İncirlik bazasında daha bir “Patriot” sistemi yerləşdirilir

Bu gün, 13:46

Hindistanlı həkimlər və tələbələr İrandan təxliyə olunublar - FOTO

Bu gün, 13:38

Yeniyetmənin sükan arxasına keçməsi dostunun həyatı bahasına başa gəldi

Bu gün, 13:24

Gəncədə 24 yaşlı oğlan evində ölü tapılıb

Bu gün, 13:23

İçərişəhərin memarlıq incisi: Buxara karvansarası bərpadan sonra qapılarını yenidən açır - FOTO

Bu gün, 13:11

Attraksionlara nəzarəti gücləndirilib - FOTO

Bu gün, 13:00

İki ayda 59 minədək mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı aparılıb

Bu gün, 12:52

Bu il çərşənbə tonqallarında yanıq xəsarəti alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:45

Adil Kərimli: İncəsənət olimpiadasının qalibləri imtahansız ali məktəblərə qəbul ediləcək

Bu gün, 12:43

20 dərəcəyək isti olacaq

Bu gün, 12:27

Daha bir icra hakimiyyətində ixtisarlar: 54 nəfər işsiz qaldı

Bu gün, 12:20

“TikTok”da narkokuryerlik edən şəxsdən 5 kiloqram marixuana aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 12:20

Adil Kərimli: İxtisasını yaxşı bilməyən müəllimlər var

Bu gün, 12:15

Bayramlarda Bakı metrosu gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

Bu gün, 12:01
