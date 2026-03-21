16:58 - Bu gün
Bu gün Beynəlxalq Daun Sindromu Günüdür

Daun sindromu ilə əlaqədar təqvim günü ilk dəfə 2006-cı ildə Cenevrə universitetində yunan genetiki Stilianos Antonarakisin təklifi ilə qeyd edilib.

Palmada de Mayorkada keçirilən Daun sindromu üzrə VI Beynəlxalq simpoziumda Avropa və ümumdünya assosiasiyalarının təşəbbüsü ilə martın 21-i Beynəlxalq Daun Sindromlu İnsanların Günü elan olunub.

1news.az xəbər verir ki, xromosom saylarında olan patoloji dəyişikliklər nəticəsində əmələ gələn xəstəliklərdən ən çox təsadüf edilənlərdən biri də Daun sindromudur. Belə xəstələrdə xromosom dəstinin sayı 46 deyil, 47 olur. Artıq olan 1 xromosom qeyri-cinsi xromosomdur. Bu xromosom dəsti ilə doğulanların psixi inkişafı kəskin zəif olur.

Martın 21-nin seçilməsi heç də təsadüfi deyil, bu, xromosomlardan birinin üçləşməsi nəticəsində yaranan Daun sindromunun rəmzi əlamətidir. Sindromdan əziyyət çəkənlərdə 21-ci xromosomun üç surəti mövcuddur. Həmin gün təqvimdə öz əksini üçüncü ayın 21-ci günü kimi tapıb.

Həkimlərin qənaətinə görə, ananın yaşının çox olması Daun sindromlu uşaqların doğulması ehtimalını artırır. Belə ki, yaşı 35-dən yuxarı olan qadınlarda körpələrin həmin sindromla doğulma ehtimalı 10 dəfə, yaşı 40-dan yuxarı olanlarda isə 25 dəfə artıqdır.

Günün təsis edilməsində əsas məqsəd cəmiyyətin diqqətini həmin problemə yönəltmək, maarifləndirmə tədbirlərinin aparılmasına şərait yaratmaqdır. Həmin gün aidiyyəti orqanlar, müxtəlif beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları həmin problemə diqqət ayrılması üçün bir sıra tədbirlər görürlər.

Daun sindromlu uşaqların zehni inkişafına erkən dövrdən başlamaq və 4-5 yaşına qədər çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Onların sevgi, diqqət və fəal ünsiyyətə böyük ehtiyacı var, çünki digər uşaqlarla müqayisədə onlar valideynlərinə daha çox bağlı olurlar. Bunun başlıca səbəbi həmin uşaqların dostluq münasibətlərinə üstünlük verməsidir. Həmin uşaqların xüsusi dərnək, bölmə və məşğələlərdə iştirak etməsi çox faydalıdır. Burada onlar ümumbəşəri dəyərlər, azad və sərbəst inkişaf, vətəndaş tərbiyəsi, tolerantlıq, azadlıq və insan hüquqlarına hörmət öyrənirlər.

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

Dünya

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

Cəmiyyət

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Dünya

Bu gün Beynəlxalq Daun Sindromu Günüdür

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

İran İsrailin Təhlükəsizlik Nazirliyinə zərbə endirib

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İranın kəşfiyyat naziri də öldürülüb - Katz açıqladı

Türkiyədəki İncirlik bazasında daha bir “Patriot” sistemi yerləşdirilir

İranda atılan raket Əbu-Dabiyə düşüb, ölən var

Əli Laricaninin müraciəti yayımlanacaq

Son xəbərlər

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

Bu gün, 17:33

Bu gün Beynəlxalq Daun Sindromu Günüdür

Bu gün, 16:58

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:15

“PAŞA Holding” Novruz və Ramazan Bayramları münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır

Bu gün, 15:30

Bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağıntılar intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:22

Ötən gün Bakıdan bölgələrə daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:03

Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 9 nəfər tapılıb

Bu gün, 14:16

Bəzi ərazilərdə qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb

Bu gün, 13:04

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

Bu gün, 12:32

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub

Bu gün, 12:19

“Xəmsə” Milli İntellektual Oyununun yaradıcısı vəfat etdi

Bu gün, 11:48

Professor Lalə Əlizadə vəfat edib

Bu gün, 11:14

Bayram günündə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:47

Bu gün Beynəlxalq Novruz Günüdür

Bu gün, 10:24

Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 10:05

Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

Bu gün, 09:59

Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

20 / 03 / 2026, 18:08

Son sutkada külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

20 / 03 / 2026, 17:29

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

20 / 03 / 2026, 17:10
Bütün xəbərlər