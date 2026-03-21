İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib
Tehran islam ölkələri və qonşuları ilə münaqişəyə can atmır.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"İslam ölkələrinə və əziz qonşularımıza müraciət edirəm: siz bizim qardaşlarımızsınız və biz sizinlə münaqişəyə can atmırıq", - M.Pezeşkian qeyd edib.
O, həmçinin bəyan edib ki, Yaxın Şərq dövlətləri arasındakı ixtilaflardan yalnız İsrail qazanacaq.
إلى الدول الإسلامية وجيراننا الأعزاء، أنتم إخوتنا ولسنا في صدد أي نزاع معكم. المستفيد الوحيد من خلافاتنا هو الكيان الصهيوني.
نسأل الله في #عيد_الفطر أن يمنحنا القوة والوحدة بالعمل بتعاليم #رسول_الله لنيل رضاه. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 21, 2026
158