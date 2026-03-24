На русском
Cəmiyyət

Bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

11:35 - Bu gün
Azərbaycanda martın 23-ü günün birinci yarısında bəzi yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub, 24-ü gecə və səhər isə əsasən yağmursuz keçib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin martın 24-ü saat 10:00-a olan məlumatında qeyd edilib.

Düşən yağıntının miqdarı Balakəndə 5, Xaltanda 4, Sədərəkdə 3, Şahbuz, Daşkəsən, Zaqatala, Şəki (Kişçay), Oğuz, Qobustan, Qrız, Xınalıq, Şahdağ, Göyçay, Biləsuvar, Şamaxı, Gədəbəy, Lerik, Altıağac, Qaxda (Sarıbaş) 1 mm-dək olub.

Bakıda və Abşeron yarımadası, Şəki, Balakən, Şəmkir, Daşkəsən, Göygöldə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 200 metrədək məhdudlaşır.

Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında, Naxçıvan MR-da eləcə də Aran rayonlarında 21, dağlıq rayonlarda isə 11 dərəcəyədək isti qeydə alınıb.

Paylaş:
146

Aktual

Rəsmi

Cəmiyyət

Dünya

Siyasət

Cəmiyyət

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

Bu gün, 16:47

Bu gün, 16:10

Bu gün, 15:25

Bu gün, 14:56

Bu gün, 14:27

Bu gün, 14:07

Bu gün, 13:31

Bu gün, 12:55

Bu gün, 12:47

Bu gün, 12:25

Bu gün, 12:09

Bu gün, 11:19

Bu gün, 10:57

Bu gün, 10:40

Bu gün, 10:21

Bu gün, 10:08

23 / 03 / 2026, 17:58

23 / 03 / 2026, 17:35

23 / 03 / 2026, 16:57
Bütün xəbərlər