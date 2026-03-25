Ötən aşkarlanan silahların sayı açıqlandı
Paytaxt və bölgələrdə qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilərək götürülüb.
1news.az xəbər verir ki, martın 24-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 avtomat silahı, 1 qumbara, 14 tüfəng və 45 ədəd patron aşkar edərək götürüblər.
Bildirilib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
