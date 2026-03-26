Qafar Ağayev11:27 - Bu gün
Qara dənizdə Türkiyəyə məxsus neft tankerinə dəniz dronu ilə zərbə endirildiyi bildirilir.

1news.az “TRT Haber”ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu açıqlamasında bildiririb ki, “ALTURA” adlı tankerin Qara dənizdə dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürlər.

Nazirin sözlərinə görə, gəminin mühərrik bölməsində partlayış baş verib və hadisə yerində aidiyyəti qurumlar fəaliyyət göstərir.

O qeyd edib ki, Rusiya istiqamətindən xam neft yükləmiş, xarici bayraq altında üzən tankerə türk heyəti xidmət göstərir.

09:40

Qara dənizdə Türkiyəyə məxsus neft tankeri dron zərbəsinə məruz qalıb.

1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Türkiyəyə məxsus, 140 min ton xam neft daşıyan ALTURA adlı tankerə İstanbul boğazından 15 mil aralıda dron zərbəsi endirilib. Hadisə zamanı gəmidə güclü partlayış baş verib.

Məlumata görə, tankerin göyərtəsində və kapitan körpüsündə zədələr yaranıb, həmçinin maşın şöbəsinə su dolduğu bildirilib.

Tanker təcili yardım siqnalı verdikdən sonra hadisə yerinə Sahil Təhlükəsizliyi qüvvələri və “Nene Hatun” çoxməqsədli qəza-xilasetmə gəmisi cəlb olunub.

Hazırda gəmidə müdaxilə işləri davam edir. Hadisənin hücum olub-olmaması ilə bağlı rəsmi qurumlar tərəfindən hələlik açıqlama verilməyib.

Qeyd olunub ki, gəmi heyəti arasında xəsarət alan yoxdur, 27 nəfər türk heyət üzvünün vəziyyəti qənaətbəxşdir.

Aktual

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Cəmiyyət

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Dünya

Nazir: Tankerin dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürük - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

Dünya

Tramp: İranlılar bizimlə razılıq əldə etmək üçün yalvarır

İDDİA: Sepahın kontr-admiralı Əlirza Təngsiri öldürülüb

Abbas Əraqçi Azərbaycana təşəkkür etdi

Nazir: Tankerin dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürük - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub

İddia: İran ABŞ ilə danışıqları vitse-prezident Vens ilə aparmağa üstünlük verir

İran: ABŞ və İsrailə dəstək verməyənlər Hörmüz boğazından istifadə edə bilər

Son xəbərlər

Rusiyada Azərbaycan “Coca-Cola”sı adı ilə saxta məhsul istehsal edilirmiş... – VİDEO

Bu gün, 16:03

Tramp: İranlılar bizimlə razılıq əldə etmək üçün yalvarır

Bu gün, 15:51

Beynəlxalq səyyahlar Xocalı soyqırımı memorialını ziyarət ediblər

Bu gün, 15:21

Jurnalistdən Kəmalə Günəşli ilə bağlı sərt sözlər: Cəzalandırılmalı, mahnısı silinməlidir

Bu gün, 14:53

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Bu gün, 14:17

Daşqın və subasma gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:02

Əməliyyatı zamanı 10 kq narkotik vasitə və 1727 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb

Bu gün, 13:38

Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları məlum olub

Bu gün, 13:18

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:02

İDDİA: Sepahın kontr-admiralı Əlirza Təngsiri öldürülüb

Bu gün, 12:42

Sahibə Qafarova Asiya üçün Boao Forumunda çıxış edib

Bu gün, 12:20

Abbas Əraqçi Azərbaycana təşəkkür etdi

Bu gün, 12:05

Xırdalanda binanın elektrik naqillərini oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:02

Əlilliyi olan 2500 nəfər robotik reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub

Bu gün, 11:51

Beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayır

Bu gün, 11:29

Nazir: Tankerin dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürük - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:27

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:11

Polis əməliyyat keçirdi - 53 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlandı

Bu gün, 10:52

İranın zərbələri nəticəsində Kəfr-Qasim şəhərində yaralananlar var

Bu gün, 10:45

Ötən gün Azərbaycanda üstü açılan cinayətlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 10:36
Bütün xəbərlər