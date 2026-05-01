Tramp İranın Dünya Kubokuna qatılmasına dəstək verdi
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın Dünya Kubokunda iştirakına qarşı olmadığını bildirib.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, o, Ağ Evdə keçirilən imza mərasimindən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən FIFA prezidenti Canni İnfantinonun İranın turnirdə iştirak edəcəyi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib: “Bunu müsbət qarşılayıram. Əgər İnfantino belə deyibsə, mənim üçün uyğundur. Qoy oynasınlar”.
Tramp qeyd edib ki, FIFA rəhbəri bu məsələni daha əvvəl onunla müzakirə edib və o da İnfantinoya bu mövzuda istədiyi qərarı verə biləcəyini söyləyib.
103