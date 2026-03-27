 İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
Qafar Ağayev17:26 - Bu gün
İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının yenidənqurmadan sonra açılışı münasibətilə teatrın kollektivinə təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, məktubda qeyd edilib:

"Əziz dostlar.

Sizi əlamətdar hadisə - Dərbənd şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının genişmiqyaslı yenidənqurmadan sonra açılışı münasibətilə təbrik edirəm.

Rusiya Federasiyasının və Dağıstan Respublikasının rəhbərliklərinə Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi irsinin bu abidəsinin qorunmasına göstərilən diqqətə görə təşəkkürümü bildirirəm.

Bir əsrdən çox tarixi olan bu mədəniyyət mərkəzi Azərbaycan milli teatr sənətinin ən qədim kollektivlərindən biridir.

Rusiya Federasiyasında Azərbaycan dilində yeganə dövlət teatr müəssisəsi olan Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Dağıstanın mədəni həyatında daim mühüm rol oynayıb və respublikanın ərazisində yaşayan azərbaycanlıların milli və mənəvi dəyərlərinin qorunmasına töhfə verib. Görkəmli Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərinin uğurla tamaşaya qoyulması mədəniyyət mərkəzinə təkcə Dağıstanda deyil, həm də onun hüdudlarından kənarda geniş tamaşaçı rəğbəti qazandırıb.

Bu gün Dərbənddə Azərbaycan teatrının fəaliyyətini bərpa etməsi həm peşəkar sənətçilər və incəsənətə dəyər verənlər, həm də zəngin mədəni rəngarəngliyə malik Dağıstanın bütün əhalisi üçün böyük, çoxdan gözlənilən bayramdır.

Azərbaycan və Dağıstan xalqlarını əsrlər boyu sıx dostluq əlaqələri, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı dəstək birləşdirib. Bu ənənəvi əlaqələr Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında münasibətlərdə xüsusi rola malikdir.

Humanitar əməkdaşlığın inkişafı öz növbəsində Azərbaycan-Rusiya dövlətlərarası münasibətlərinin mühüm amilidir. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Dağıstan arasında sıx əməkdaşlıq, o cümlədən mədəni-humanitar əlaqələr gələcəkdə də ardıcıl inkişaf edəcək və Azərbaycan-Rusiya müttəfiqlik qarşılıqlı münasibətləri məcrasında genişlənəcəkdir.

Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının bütün kollektivini bu əlamətdar hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm.

Teatra yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram".

Siyasət

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları normallaşma prosesini müzakirə ediblər

Dünya

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

Siyasət

Fuat Oktay: İrandan Azərbaycan və Türkiyəyə raket atılmasına göstəriş verənlərin kimliyi araşdırılır

Rəsmi

İlham Əliyev Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edib - FOTO

Dövlət Başçısı Şahbaz Şərifi təbrik edib

Dünya səyyahları Füzulidə - FOTO

Bu gün, 17:58

Bu gün, 17:26

Yağışlı hava ilə bağlı polis zəruri təhlükəsizlik tədbirlərini davam etdirir - VİDEO

Bu gün, 17:17

Bakı və Abşeronda yağıntının miqdarı aylıq normanın 170 faizini təşkil edir

Bu gün, 17:10

Putin Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi - VİDEO

Bu gün, 17:02

Azərbaycan–Türkiyə Birgə Media Platformasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi planlaşdırılır

Bu gün, 16:59

Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliyaya uduzub

Bu gün, 16:54

FHN hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə təkrar müraciət edib

Bu gün, 16:41

Əhməd İsmayılov: Süni intellekt əsaslı alqoritmlər ictimai rəyin formalaşmasında aparıcı aktora çevrilib

Bu gün, 16:36

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları normallaşma prosesini müzakirə ediblər

Bu gün, 16:24

Ötən iki ayda siqaret istehsalı artıb

Bu gün, 16:07

Hande Erçel “narkotik işi” üzrə saxlanılıb

Bu gün, 15:57

İsrail İrana zərbələri genişləndirməyi planlaşdırır

Bu gün, 15:53

Fuat Oktay: İrandan Azərbaycan və Türkiyəyə raket atılmasına göstəriş verənlərin kimliyi araşdırılır

Bu gün, 15:20

Azərbaycanda zəlzələ oldu

Bu gün, 15:01

BDYPİ: Mövcud hava şəraiti sürücülərdən daha məsuliyyətli davranış tələb edir

Bu gün, 14:52

Sabir Cəfərov antidopinq qaydalarını pozduğuna görə sanksiyaya məruz qalıb

Bu gün, 14:50

SEPAH Hörmüz boğazında İsrail və ABŞ-la bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib

Bu gün, 14:29

Mher Qriqoryan: Azərbaycan vasitəsilə tranzit maneələrinin aradan qaldırılması Ermənistan üçün önəmlidir

Bu gün, 13:59

Masallıda avtobus qəzaya uğrayıb: Ölən və yaralananlar var

Bu gün, 13:46
