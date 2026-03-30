 İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Qafar Ağayev13:35 - Bu gün
İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xalq artisti Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, mətndə deyilir:

"Azərbaycan mədəni ictimaiyyətinə ağır itki üz verib. Milli kino sənətinin görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Dövlət mükafatı laureatı, Xalq artisti Rasim Əhməd oğlu Balayev 2026-cı il martın 29-da ömrünün 78-ci ilində vəfat edib.

Rasim Balayev 1948-ci il avqustun 8-də Ağsu şəhərində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o, 1965-1969-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsində təhsil alıb, 1969–1972-ci illərdə həmin institutun Tədris Teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərib.

Rasim Balayev 1972-ci ildən etibarən "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının aktyoru olub, eyni zamanda 1990-cı ildən Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı idarə heyətinin birinci katibi vəzifəsini tutmuş, 2022-ci ildə isə İttifaqın sədri seçilib.

"Azərbaycanfilm" kinostudiyasına gəldiyi ilk vaxtlardan istedadlı aktyor kimi tanınan Rasim Balayev özünəməxsus ifa tərzi və yüksək səhnə mədəniyyəti sayəsində qısa müddət ərzində kino həvəskarlarının qəlbinə yol tapıb. Onun ekran həyatı verdiyi, böyük təsir gücünə malik yaddaqalan obrazlar geniş tamaşaçı kütləsi tərəfindən hər zaman rəğbətlə qarşılanıb.

Azərbaycan kino sənətinin parlaq ənənələrindən ustalıqla faydalanan sənətkar olaraq Rasim Balayevin keçdiyi yaradıcılıq yolu milli kino mədəniyyəti tarixində xüsusi bir mərhələ təşkil edir. Onun baş rollarda çəkildiyi filmlər Azərbaycan kinosunun qızıl fonduna daxildir. Sənətkarın obrazın mənəvi aləminə dərindən nüfuz etməklə canlandırdığı rəngarəng surətlər kino salnaməmizin unudulmaz səhifələrindəndir. Fitri istedadla yaradılan bu bənzərsiz xarakterlər daim özünəməxsusluğu ilə seçilmiş və diqqət mərkəzində dayanıb.

Ustad sənətkar qəhrəmanlıq dolu tarixi keçmişimizin və eləcə də müasirlərimizin obrazlarına ekran həyatı verərkən dövrün mənzərəsini yaratmağa müvəffəq olub. Xalqımızın milli-mənəvi sərvətlərinin təbliğində və yetişməkdə olan gənc nəslin vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasında Rasim Balayevin oynadığı bütün bu rollar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sənətkarın ifasında əfsanəvi Babək və Nəsimi obrazları Azərbaycan kinematoqrafiyasının xüsusilə böyük uğurlarından hesab edilir.

Rasim Balayev Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da ekranlaşdırılmış filmlərdə yaddaqalan obrazlar yaradaraq bir daha özünün sənətkarlıq məharətini nümayiş etdirib.

Cəmiyyət həyatında baş verən proseslərə dərin vətəndaşlıq duyğusu ilə yanaşan Rasim Balayev həmçinin ictimai xadim kimi tanınırdı. O, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub yaşadılması üçün qüvvə və bacarığını əsirgəmirdi.

Rasim Balayevin milli kino mədəniyyətinin inkişafı sahəsindəki xidmətləri layiqincə qiymətləndirilib. O, müxtəlif illərdə yüksək dövlət mükafatlarına və fəxri adlara layiq görülüb, müstəqil Azərbaycanın ali mükafatlarından olan "Şöhrət", "Şərəf" və "İstiqlal" ordenləri ilə təltif edilib.

Görkəmli sənətkar, qayğıkeş və təvazökar insan Rasim Balayevin işıqlı xatirəsi xalqımızın qəlbində həmişə yaşayacaq.

Allah rəhmət eləsin!

İlham Əliyev

Mehriban Əliyeva

Əli Əsədov

Sahibə Qafarova

Samir Nuriyev

Eldar Əzizov

Fərəh Əliyeva

Adil Kərimli

Polad Bülbüloğlu

Anar Rzayev

Hacı İsmayılov

Şəfiqə Məmmədova

Oqtay Mirqasımov

Fəxrəddin Manafov

Paylaş:
210

Aktual

Cəmiyyət

Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB 1

Rəsmi

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Dünya

Türkiyənin müharibəyə qoşulacağı ilə bağlı iddialar dezinformasiyadır - Rəsmi AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanatı yayıb

Rəsmi

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib

İlham Əliyev Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

İlham Əliyev Dərbənddəki Azərbaycan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edib

İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Son xəbərlər

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

Bu gün, 17:55

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Bu gün, 17:51

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:12

Hindistan vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Bu gün, 16:51

DYP hərəkətin intensiv olduğu yollarla bağlı müraciət edib

Bu gün, 16:28

Bakı Təşəbbüs Qrupu: BMT-nin transatlantik qul ticarətinə dair qətnaməsini tam dəstəkləyirik

Bu gün, 16:06

Şəmkirdə anasını qətlə yetirən kişi özünü yandırıb

Bu gün, 15:44

Ucarda yol qəzası olub

Bu gün, 15:29

Ağcabədidə ölkəyə qanunsuz olaraq narkotik maddələr gətirən İran vətəndaşı saxlanılıb

Bu gün, 14:50

Xalq artisti Rasim Balayev I Fəxri xiyabanda dəfn edilib - FOTO - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:24

Qızılın qiyməti 4600 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 14:10

Nərimanovda avtomobillərdən oğurluq olub - Saxlanılan var

Bu gün, 13:56

İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 13:35

Nazir müavini: Rasim Balayevin vəfatı Azərbaycan mədəniyyəti, kinosu üçün ağır itkidir

Bu gün, 13:26

İran və Hizbullahın hücumu: İsrailin şimalında neft zavodundan dumanlar qalxdı

Bu gün, 13:18

Azərbaycanda 11 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

Bu gün, 13:09

Türkiyənin müharibəyə qoşulacağı ilə bağlı iddialar dezinformasiyadır - Rəsmi AÇIQLAMA

Bu gün, 13:02

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 12:57

Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanatı yayıb

Bu gün, 12:44

Güclü yağışdan sonra paytaxtda genişmiqyaslı daxili iməclik keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:32
Bütün xəbərlər