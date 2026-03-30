İrandan Azərbaycana indiyədək 3094 nəfər təxliyə edilib - FOTO
Fevralın 28-i saat 08:00-dan martın 30-u saat 10:00-dək İran İslam Respublikasından Azərbaycana ümumilikdə 3094 nəfər təxliyə edilib.
1news.az xəbər verir ki, təxliyə olunanların 536 nəfər Azərbaycan vətəndaşıdır.
Təxliyə olunanlar arasında 728 Çin, 354 Rusiya, 198 Banqladeş, 198 Hindistan, 187 Tacikistan, 148 Pakistan, , 80 Oman, 68 İndoneziya, 57 İran, 44 İtaliya, 30 Əlcazair, 26 İspaniya, 25 Kanada, 24 Almaniya, 19 Fransa, 19 Gürcüstan, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 18 Yaponiya, 16 Özbəkistan, 14 İsveçrə, 14 Polşa, 13 Nigeriya, 13 Qazaxıstan, 12 Macarıstan, 12 Bəhreyn, 11 Meksika, 11 ABŞ, 11 Belarus, 10 Böyük Britaniya, 10 Bolqarıstan, 10 Konqo Demokratik Respublikası, 9 Braziliya, 8 Sudan, 7 Venesuela 6 BƏƏ, 6 Slovakiya, 6 Belçika, 6 Rumıniya.
Bundan başqa təxliyə edilənlər arasında Türkiyə, Finlandiya, Serbiya, Çexiya, İsveç, Əfqanıstan, Avstraliya, Avstriya, Vyetnam, Qırğızıstan, Yunanıstan hərəsinin 5, İordaniya, Filippin, Ukrayna, Şri-lanka, Küveyt, Niderlandın hərəsinin 4, Qətər, Xorvatiya, Danimarka, Norveçin hərəsinin 3, Nepal, Livan, Yəmən, Kipr, Myanma, Sloveniyanın hərəsinin 2 vətəndaşı var.
İrandan Azərbaycana Tunis, Cənubi Afrika Respublikası, Maldiv adaları,Kuba, Vatikan, Argentina, Bosniya və Herseqovina, Latviya, Misir, Beliz və Dominikanın hərəsinin 1 vətəndaşı təxliyə olunub.