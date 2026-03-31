Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır - “Global Terrorism Index 2026” açıqlandı

Qafar Ağayev09:26 - Bu gün
“Global Terrorism Index 2026” (GTI) Hesabatı ilə dövlətlərin terror təhlükəsinə görə növbəti reytinq sıralanması təqdim edilib.

1news.az xəbər verir ki, ərazisində terrorçuluq fəaliyyəti və terror təhlükəsi ən yüksək olan ölkələr arasında ilk sıralara - 1.Pakistan (8.574), 2.Burkina Faso (8.324), 3.Niger (7.816) daxil edilib.

Qeyd olunan sıralamada Suriya (7.38) 6-cı, İsrail (6.79) 10-cu, Əfqanıstan (6.678) 11-ci, Hindistan (6.428) 13-cü, Rusiya (5.593) 17-ci, İran (5.477) 18-ci, ABŞ (4.521) 28-ci, Almaniya (4.447) 29-cu, Fransa (3.224) 35-ci, Türkiyə (3,212) 36-cı, Çin (1.311) 54-cü, İsveçrə (0.749) 67-ci, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (0.749) 68-ci, Gürcüstan (0.506) 77-ci, Ermənistan (0.483) 81-ci yerdə qərarlaşıb.

Ötən ilin Hesabatına əsasən terror təhlükəsi üzrə qeyd olunan sıralamada “0.233” indekslə 90-cı reytinq mövqeyində olan Azərbaycan 2026-cı ildə üç reytinq də yüksələrək “0.123” indekslə 93-cü yerdə qərarlaşmış, 1-dən 100-dək artan mümkün reytinq həddində dünyada terrorla bağlı ən təhlükəsiz ölkələrdən biri kimi yüksək reytinqə sahiblənmişdir.

“Global Terrorism Index” (GTI) reytinq sıralanması indeksləri terror hadisələri, ölümlər, ağır nəticələr, girovlar, terrorçuluqla mübarizə, terrorçuluğun araşdırılması effektivliyi və digər çoxsaylı göstəricilər üzrə hesablamalara əsaslanır.

İqtisadiyyat və Sülh İnstitutu (Institute for Economics and Peace - İEP) tərəfindən dövri olaraq açıqlanan “Global Terrorism Index” hesabatları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), Dünya Bankı, digər beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq akademik institutlar üçün istinad mənbəyi kimi çıxış edir. Hesabatlar eyni zamanda ölkələrə geniş iqtisadi infrastrukturda xarici investisiya yatırımları zamanı nəzərə alınan əsas mənbələrdən hesab olunur.

Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarından göründüyü kimi, dini, siyasi, milli və digər zəminlərdə terror-təxribat təhdidlərinin yüksək olduğu kifayət qədər həssas və mürəkkəb geosiyasi məkanda yerləşsə də, uğurlu daxili və xarici dövlət siyasəti nəticəsində bərqərar olmuş inkişaf, əmin-amanlıq, o cümlədən terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində təhlükəsizlik orqanları tərəfindən görülən effektiv işlər sayəsində Azərbaycan son illər dünyada çox yüksək daxili təhlükəsizlik reytinqinə sahiblənib.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vurğuladığı kimi, təhlükəsizlik, sabitlik məsələləri hər hansı bir ölkənin gündəliyində heç vaxt olmadığı qədər bir nömrəli məsələ kimi qalmalıdır. Çünki bu olmadan bütün başqa səylər mənasızdır.

Cəmiyyət

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

İqtisadiyyat

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Siyasət

XİN 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Cəmiyyət

29 il öncə Ümummilli Lider Ağ Evin xatirə kitabına nə yazmışdı? – AzTV-də nadir görüntülər

FHN su basmış ərazilərdən 766 nəfəri təxliyə edib - VİDEO

BDU-nun Kimya fakültəsinin aparıcı elmi işçisi Zara Məmmədova vəfat edib

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 42 nəfər təxliyə edilib - VİDEO - YENİLƏNİB

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Jurnalistdən Kəmalə Günəşli ilə bağlı sərt sözlər: Cəzalandırılmalı, mahnısı silinməlidir

Bakıda yol çökdü - FOTO

Son xəbərlər

29 il öncə Ümummilli Lider Ağ Evin xatirə kitabına nə yazmışdı? – AzTV-də nadir görüntülər

Bu gün, 10:23

FHN su basmış ərazilərdən 766 nəfəri təxliyə edib - VİDEO

Bu gün, 10:20

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:19

Dubay limanında Küveytə məxsus neft tankeri vuruldu – ABŞ-də neft qiymətləri yüksəldi

Bu gün, 10:10

BDU-nun Kimya fakültəsinin aparıcı elmi işçisi Zara Məmmədova vəfat edib

Bu gün, 10:06

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

Bu gün, 09:54

ABB-eSİM xidməti istifadəyə verildi!

Bu gün, 09:47

Əksər bölgələrdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:43

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları ötüb

Bu gün, 09:37

Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır - “Global Terrorism Index 2026” açıqlandı

Bu gün, 09:26

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:10

XİN 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 09:09

Azərbaycan U-21 millisi Bolqarıstanla səfər oyununa çıxır

Bu gün, 09:04

Mehriban Əliyeva 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 08:59

Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 08:57

Bu gün Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

Bu gün, 08:55

Dövlət Başçısının sosial şəbəkə hesablarında 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 08:51

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

30 / 03 / 2026, 17:55

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

30 / 03 / 2026, 17:51

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

30 / 03 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər