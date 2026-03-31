Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

Müdafiə Nazirliyi tərəfindən yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib.

Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ​Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Mühəndis Qoşunlarının Mühəndis-İstehkam Mərkəzinin, Psixoloji Təminat İdarəsi və Bakı Hərbi Psixoloji Sağlamlıq Mərkəzinin, eləcə də Hüquq İdarəsinin inzibati binalarının açılışında iştirak edib. Həmçinin Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Bakı Hərbi Kollecində və Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalının Təcili tibbi yardım bölməsində görülən işlərlə tanış olub.

​Yeni istifadəyə verilən Mühəndis-İstehkam Mərkəzində kiçik mütəxəssislərin hazırlanması və ərazinin minalardan təmizlənməsi üçün müasir standartlara cavab verən simulyator sistemləri quraşdırılıb.

Mərkəzin ərazisində yaradılan şəraitlə tanış olan heyət yanğınsöndürmə deposuna, qarovul otağına, avtomobil parkına, mühəndis döyüş sursatları, hərbi-texniki əmlak, raket-artilleriya silahları, sursat və əşya anbarlarına, eləcə də Mühəndis Qoşunlarının poliqonunda döyüş hazırlığı prosesində istifadə olunan təlim yerlərinə baxış keçirib.

​Əlavə olaraq, rəhbər heyətə mərkəzin maddi-texniki təminatının gücləndirilməsi məqsədilə yeni alınmış mühəndis silahlandırma vasitələri və müasir mexaniki minatəmizləmə avadanlıqları nümayiş etdirilib, onların taktiki-texniki xüsusiyyətləri və tətbiq imkanları barədə ətraflı məlumat verilib.

Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətinin psixoloji hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədilə aparılan ştat-struktur islahatları çərçivəsində yeni yaradılan Psixoloji Təminat İdarəsinin və Bakı Hərbi Psixoloji Sağlamlıq Mərkəzinin əsaslı təmir olunmuş inzibati binaları istifadəyə verilib.

Burada psixoloji xidmətin spesifik tələbləri əsas götürülərək şəxsi heyətin psixoloji dözümlülüyünün artırılması və posttravmatik vəziyyətin bərpası məqsədilə xüsusi terapiya otaqları, eləcə də hərbi psixoloqların hazırlığı və metodiki sənədləşmənin aparılması üçün iş otaqları yaradılıb.

​Regionda ilkin təcrübəyə malik olan, hərbi və mülki psixoloqların birgə fəaliyyət göstərəcəyi mərkəz Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin psixoloji rifahının qorunması və inkişaf etdirilməsinə xidmət edəcək.

Yeni təsis edilmiş mərkəzdə fərdi və qrup psixoterapiyası, psixoloji diaqnostika, konsultasiya, stress və travma sonrası psixoloji reabilitasiya, həmçinin uşaq və yeniyetmələrin psixoloji inkişafının dəstəklənməsi məqsədilə zəruri xidmətlərin göstərilməsi də nəzərdə tutulub.

Sonra Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Hüquq İdarəsinin yeni istifadəyə verilmiş inzibati binasının açılışında olub. Burada rəhbər heyətə məlumat verilib ki, Hüquq İdarəsi müxtəlif hərbi hüquqi məsələləri tənzimləyən və müdafiə sahəsindəki qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərən bir qurumdur.

İdarə, Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətinə hüquqi məsləhətlərin verilməsi, hərbi cinayətlərə qarşı mübarizə, eləcə də beynəlxalq hüquq məsələlərini tənzimləyir. Hüquq İdarəsinin fəaliyyətinin əsas məqsədi, Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan qoşun və qüvvələrin fəaliyyətini hüquqi baxımdan dəstəkləmək və mövcud qanunlara riayət olunmasını təmin edəcək.

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır - “Global Terrorism Index 2026” açıqlandı

Cəmiyyət

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

İqtisadiyyat

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Siyasət

XİN 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Cəmiyyət

29 il öncə Ümummilli Lider Ağ Evin xatirə kitabına nə yazmışdı? – AzTV-də nadir görüntülər

FHN su basmış ərazilərdən 766 nəfəri təxliyə edib - VİDEO

BDU-nun Kimya fakültəsinin aparıcı elmi işçisi Zara Məmmədova vəfat edib

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Masallıda avtobus qəzaya uğrayıb: Ölən və yaralananlar var

“Azərişıq”: Sumqayıtda sel suları yarımstansiya və transformator məntəqələrinə dolub

Bakıda yol çökdü - FOTO

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Son xəbərlər

29 il öncə Ümummilli Lider Ağ Evin xatirə kitabına nə yazmışdı? – AzTV-də nadir görüntülər

Bu gün, 10:23

FHN su basmış ərazilərdən 766 nəfəri təxliyə edib - VİDEO

Bu gün, 10:20

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:19

Dubay limanında Küveytə məxsus neft tankeri vuruldu – ABŞ-də neft qiymətləri yüksəldi

Bu gün, 10:10

BDU-nun Kimya fakültəsinin aparıcı elmi işçisi Zara Məmmədova vəfat edib

Bu gün, 10:06

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

Bu gün, 09:54

ABB-eSİM xidməti istifadəyə verildi!

Bu gün, 09:47

Əksər bölgələrdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:43

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları ötüb

Bu gün, 09:37

Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır - “Global Terrorism Index 2026” açıqlandı

Bu gün, 09:26

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:10

XİN 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 09:09

Azərbaycan U-21 millisi Bolqarıstanla səfər oyununa çıxır

Bu gün, 09:04

Mehriban Əliyeva 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 08:59

Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 08:57

Bu gün Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

Bu gün, 08:55

Dövlət Başçısının sosial şəbəkə hesablarında 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 08:51

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

30 / 03 / 2026, 17:55

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

30 / 03 / 2026, 17:51

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

30 / 03 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər