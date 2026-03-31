 Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün müsabiqə elan edilir | 1news.az | Xəbərlər
Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün müsabiqə elan edilir

11:29 - Bu gün
Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün müsabiqə elan edilir

Xüsusi İcra Məmurlarının Müsabiqə Komissiyası xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün müsabiqə elan edir.

1news.az xəbər verir ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərəcək xüsusi icra məmurları vəzifələri üzrə müsabiqədə iştirak üçün ərizələrin qəbulu 2026-cı il aprel ayının 1-dən may ayının 1-i saat 23:59-dək aparılacaq.

Müsabiqədə “Xüsusi icra məmurları haqqında” Qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab verən ali təhsilli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları iştirak edə bilərlər.

Namizədlər müsabiqədə iştirak üçün Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi veb-saytında “Qulluğa qəbul” bölməsində “Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün müsabiqə” hissəsinə daxil olaraq “Müraciət et” vasitəsilə elektron qaydada, yaxud müvafiq müraciət formasını yükləyərək kağız daşıyıcıda müraciət edə bilərlər. Kağız daşıyıcıda müraciətlər Nazirliyin Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 1 ünvanında yerləşən inzibati binasında iş günləri və iş vaxtı ərzində qəbul ediləcək.

Qeyd edək ki, müsabiqə test imtahanı və müsahibə mərhələlərindən ibarətdir.

Test imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ödənişli əsaslarla keçirilir. Bununla əlaqədar hər bir namizəd ərizələrin qəbulu müddəti bitdikdən və imtahana buraxılış vərəqəsinin verilməsi barədə elandan sonra Mərkəzin rəsmi saytında qeydiyyatdan keçməklə və müvafiq vəsaiti ödəməklə buraxılış vərəqəsini əldə etməlidir.

İmtahanın vaxtı və yeri, o cümlədən buraxılış vərəqələrinin təqdim olunması barədə namizədlərə öncədən məlumat veriləcək.

Müsabiqənin test imtahanı mərhələsindən müvəffəqiyyətlə keçən və müsahibədə iştirak etmək istəyən şəxslər Xüsusi icra məmuru vəzifəsi üçün müsabiqənin elan edilməsi, müraciətlərin qəbulu və onlara baxılma Qaydası”nın 2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş sənədləri Xüsusi İcra Məmurlarının Müsabiqə Komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Müsabiqə və onun keçirilməsi ilə bağlı məlumatları özündə əks etdirən “Yaddaş kitabçası”nı, eləcə də xüsusi icra məmuru peşəsinin mahiyyəti və səlahiyyətlərinə dair informasiyanı linkə keçid edərək “Xüsusi icra məmurları” bölməsindən əldə etmək mümkündür.

Əlavə məlumat üçün (012) 538-01-62, (012) 404-71-71 (daxili:10409) nömrəli telefonlarla əlaqə saxlamaq olar.

Prezident Azərbaycanla Mərakeş arasında imzalanmış sazişi təsdiq edib

Dünya

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Cəmiyyət

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Cəmiyyət

Ölkədaxili sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsinin verilməsi üçün tələblər sərtləşdirilib

Cəmiyyət

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 42 nəfər təxliyə edilib - VİDEO - YENİLƏNİB

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Sabah da intensiv yağış olacaq - Proqnoz

Bakıda yol çökdü - FOTO

Son xəbərlər

Mikayıl Cabbarov “Fiba Holdinq”in nümayəndələri ilə görüş keçirdi

Bu gün, 17:56

Tramp: Biz İranda ümumi rejim dəyişikliyinə nail olduq

Bu gün, 17:52

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bu gün, 17:40

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 17:31

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 17:18

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Bu gün, 17:16

Sabahdan Azərbaycanın daxili su hövzələrində balıq ovu qadağan edilir

Bu gün, 17:07

Qablaşdırma materiallarının zərərlərindən necə qorunmaq olar?

Bu gün, 17:06

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Bu gün, 16:52

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 16:45

Şəkidə fərdi yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:18

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Bu gün, 16:13

TÜRKPA 31 Mart soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 16:10

Ağdamda əmək yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 16:03

I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 15:36

Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 15:10

Saray körpüsü yaxınlığında avtomobil avtobusla toqquşdu - FOTO

Bu gün, 14:46

Paşinyan Putinlə görüşəcək

Bu gün, 14:36

Azərbaycanla Çin birgə investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirirlər

Bu gün, 14:33

İstirahət günlərində avtobuslarla daşınan sərnişin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər