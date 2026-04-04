Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib
Xalq artisti, professor Yalçın Adıgözəlov Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrındakı vəzifəsindən azad edilib.
1news.az-ın APA-ya istinadən xəbərinə görə, bu barədə Xalq artisti özü məlumat verib.
O, 2024-cü ildə teatrdan ayrıldığını, buna "oradakı qəbuledilməz şəraitin" səbəb olduğunu qeyd edib:
"Opera və Balet Teatrında mənə qarşı hörmətsizlik oldu və mən artıq iki ildir teatrdan uzaqlaşmışam. Bu barədə bu günə qədər heç yerdə danışmamışdım".
