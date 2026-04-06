 Ötən həftə 2278 hektar ərazi minalardan təmizlənib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ötən həftə 2278 hektar ərazi minalardan təmizlənib

Qafar Ağayev13:28 - Bu gün
Azad olunan ərazilərdə martın 30-dan aprelin 5-dək 34 tank əleyhinə mina, 83 piyada əleyhinə mina, 2254 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

1news.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

Məlumata əsasən, 2278.1 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

Paylaş:
98

