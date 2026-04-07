İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

16:38 - Bu gün
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olan şəxslər təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdikləri igidliyə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Məmmədov Azər Kərəm oğlu – polkovnik-leytenant

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Babayev Elmar Elxan oğlu – mayor

İsmayılov Nicat Əbülfəz oğlu – mayor

Quliyev Rüfət Qüdrət oğlu – mayor

Mədətov Fərid Fikrət oğlu – mayor

Babazadə Vaqif Elçin oğlu – kapitan

Səmədov Mədət Fərzulla oğlu – kapitan

İbrahimov Vüsal Cümşüd oğlu – baş leytenant

Ağabalayev Vazeh Xanbala oğlu – leytenant

Ağayev Yaşar Təvəkkül oğlu – ehtiyatda olan baş miçman

Əmranov Rəşad Murtuzəli oğlu – ehtiyatda olan baş miçman

İmamverdiyev Aqil Əzim oğlu – gizir

Novruzlu Səbuhi Rövşən oğlu – çavuş

"İgidliyə görə" medalı ilə

Quliyev Şəhriyar İlqar oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Elnur Əlifağa oğlu – mayor

Mirzəyev Hikmət Elçin oğlu – mayor

Əhmədov Emin Seymur oğlu – leytenant

İbrahimli Tacəddin Əmirullah oğlu – gizir

İsmayılov Oqtay Şahsuvar oğlu – gizir

Quliyev Vaqif İbrahim oğlu – gizir

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Daşdəmirov Vilayət Allahyar oğlu – mayor

Muradov Zaman Muqabil oğlu – mayor

Alxasov Taleh Aydın oğlu – kapitan

Salmanov Tərlan Babək oğlu – kapitan

Abdullayev Rövşən Əhədulla oğlu – gizir

Ağayev Şəmsəddin Əsədulla oğlu – gizir

Babayev İlknur Ramiz oğlu – gizir

Dostalılı Dostalı Şirvan oğlu – gizir

Əliyev Şahin Məhəmməd oğlu – gizir

Xəlilzadə Bəşir Məhəmməd oğlu – gizir

İslamov Emin Bəxtiyar oğlu – gizir

Qurbanzadə Ülvi Babaquli oğlu – gizir

Mərdənov Cəmil Omar oğlu – istefada olan gizir

Muxtarov Kamal Qismət oğlu – gizir

Nuriyev Toğrul Əhliman oğlu – gizir

Yolçiyev Bəşir Qoca oğlu – gizir

Həsənov İsmayıl Bəhlul oğlu – baş çavuş

Nəhmədov Xəzər Sabir oğlu – çavuş

Necəfov Üzeyir Hacı oğlu – ehtiyatda olan kiçik çavuş

Süleymanov Afiq Ziyafət oğlu – kiçik çavuş

Sadıqov Vüsal İbrahim oğlu – əsgər.

