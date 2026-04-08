На русском
Cəmiyyət

Eltisinin ölümünə səbəb olan Ülviyyə İlyasova məhkəmə zalında həbs olunub

13:56 - Bu gün
Bakıda qaynı arvadını estetik əməliyyat edərək ölümünə səbəb olmaqda ittiham edilən həkim, “AzE Estetik Mərkəzi”nin direktoru Ülviyyə İlyasovanın barəsində olan qərardan verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb.

1news.az APA xəbər verir ki, bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Aqil Musayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Ülviyyə İlyasovanın barəsində seçilmiş polis nəzarətində olma qətimkan tədbirinin həbs qətimkan tədbiri ilə əvəzlənilməsi ilə bağlı qərar çıxarılıb. Ülviyyə İlyasova məhkəmə zalında həbs olunub.

Proses mayın 9-da davam etdiriləcək.

Xarırladaq ki, ötən il aprelin 16-da 1984-cü il təvəllüdlü Səbirə Vəliyevanın cərrahi əməliyyatdan sonra ölməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb. Müəyyən olunub ki, “AzE Estetik Mərkəz” MMC-nin direktoru Ülviyyə İlyasova aprelin 15-də qaynı arvadı Səbirə Vəliyevanın üzərinə liposaksiya əməliyyatı icra edib, daha sonra yaşadığı evə apararaq həkim nəzarətindən kənar saxlayıb.

Növbəti gün Səbirə Vəliyeva kəskin qanaxmadan həyatını itirib.

Ülviyyə İlyasovaya Cinayət Məcəlləsinin 143 (təhlükədə qoyma) və 314.2-ci (ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olan səhlənkarlıq) maddələri ilə ittiham elan edilib. Barəsində polis nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib.

Birinci instansiya məhkəməsinin hökmünə əsasən, Ü.İlyasova 3 il səhiyyə orqanlarında xüsusi ixtisas tələb edən fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq hüququndan məhrum edilməklə, 3 il iki ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Həmçinin cəzasını məntəqə tipli cəzaçəkmə məntəqəsində çəkməsi barədə qərar qəbul edilib.

Qərara əsasən, zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisinin və dövlət ittihamçısının kassasiya protesti təmin edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ləğv edilib, iş yenidən baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.

Paylaş:
139

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Rəsmi

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Cəmiyyət

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

Yağış güclənəcək, subasma ehtimal olunur - XƏBƏRDARLIQ

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

“Sülh Körpüsü” çərçivəsində gənclər və qadınları təmsil edən QHT nümayəndələri ilə görüş keçirildi - FOTO

Son xəbərlər

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:56

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Bu gün, 17:48

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:38

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Bu gün, 17:13

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Bu gün, 17:09

9 uşaq atası iddialara aydınlıq gətirdi: “Uşağımı heç kimə verməmişəm”

Bu gün, 17:03

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Bu gün, 16:25

Sabah intensiv yağıntılar gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:21

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 16:11

Atəşkəsə baxmayaraq gəmilər Hörmüz boğazından keçməkdən çəkinir

Bu gün, 15:53

Azərbaycan qazının Serbiyaya çatdırılması üzrə müqavilənin müddəti uzadılıb

Bu gün, 15:38

50%-ə qədər endirim və 30 dəqiqəyə çatdırılma: Wolt Market Azərbaycanda təkliflərini gücləndirir – VİDEO

Bu gün, 15:35

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar bu yolda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Bu gün, 15:28

Zəlzələ ilə bağlı FHN-ə müraciət olub? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:16

Bu Agentliyin tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:58

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik olub - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:55

Bakıda qalmaqallı “Poniland” bağlandı, heyvanlar xilas edilərək zooparka köçürüldü - FOTO

Bu gün, 14:40

10 Avropa ölkəsindən İsrailə xəbərdarlıq: Livanın ərazi bütövlüyünə hörmət edin

Bu gün, 14:26
Bütün xəbərlər