Bakıda qalmaqallı “Poniland” bağlandı, heyvanlar xilas edilərək zooparka köçürüldü - FOTO
Son günlər Azərbaycan sosial şəbəkələrində Bakının mərkəzində fəaliyyət göstərən “Poniland” adlı məkan ətrafında narazılıq dalğası yaranıb.
Uşaq gözəllik salonu ilə heyvanlarla təmas zonasını birləşdirən bu obyekt qısa müddətdə geniş ictimai rezonans doğurub.
Paylaşılan foto və videolar fonunda istifadəçilər həm belə formatın etikliyini, həm də heyvanların saxlanma şəraitinin minimum standartlara uyğunluğunu sual altına alıblar. Xüsusilə diqqət çəkən məqam heyvanların yerləşdiyi sahənin uşaq salonu ilə eyni məkanda olması və burada təmasın pullu xidmət kimi təqdim edilməsi olub.
Artan ictimai təzyiqdən sonra obyektin yoxlanıldığı və heyvanların IDEA tərəfindən götürülərək zooparka köçürüldüyü bildirilib. Bu xəbər cəmiyyətdə müəyyən rahatlıq yaratsa da, 1news.az mövzunu daha dərindən araşdırıb.
Redaksiyanın əməkdaşı müştəri qismində məkana baş çəkib.
Məlum olub ki, ziyarətçilər heyvanlarla sərbəst təmas qura biliblər. Giriş haqqı böyüklər üçün 7, uşaqlar üçün isə 10 manat olub.
Müşahidələr zamanı çəkilişə icazə verilmədiyi qeyd edilib. Heyvanların saxlanıldığı zalın uşaq salonu ilə tam izolyasiya olunmadığı, yalnız formal şəkildə ayrıldığı müəyyənləşib. Sanitariya tədbirləri isə əsasən antiseptik və baxillərlə məhdudlaşıb.
Zalın kiçik olduğu, müxtəlif heyvanların bir-birinə yaxın saxlanıldığı bildirilib. Burada poni, kirpi, surikat, dəniz donuzu, tısbağa, dovşan, keçi, tovuzquşu və yenot kimi müxtəlif növlər yerləşdirilib. Mütəxəssislərin fikrincə, bu qədər fərqli növün bir məkanda saxlanması onların davranış və yaşayış tələblərinə uyğun deyil.
Eyni zamanda, yaxın vaxtlarda makaka meymunu və leopard pişiyinin də gətirilməsinin planlaşdırıldığı bildirilib ki, bu da narahatlığı daha da artırıb.
Məkanın daxilində təbii mühit elementlərinin olmadığı, əsasən dekorativ vasitələrdən istifadə edildiyi qeyd olunub. Ziyarətçilərə heyvanları yemləmək və onlara toxunmaq imkanı yaradılıb ki, bu da xüsusilə uşaqların çox olduğu şəraitdə heyvanlar üçün stress yaradır.
Müşahidələr göstərib ki, bəzi heyvanlarda yorğunluq və narahatlıq əlamətləri hiss olunur. Bu isə obyekt rəhbərliyinin “yaxşı şərait” iddiaları ilə ziddiyyət təşkil edir.
Qeyd olunur ki, “Poniland”ın bağlanması və heyvanların xilas edilməsi ictimai reaksiyanın nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Bununla yanaşı, bu hadisə heyvanların kommersiya məqsədilə saxlanması sahəsində nəzarət mexanizmlərinin yetərli olmadığını da göstərir.
Müəllif: Cəmilə Sucəddinova