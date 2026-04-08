İnam Kərimov Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokuroru ilə görüş keçirdi

Qafar Ağayev10:21 - Bu gün
2026-cı il aprelin 7-də ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokuroru Muhsin Şentürkün rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsində olub.

1news.az xəbər verir ki, qonaqları salamlayan Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimov Azərbaycan ilə Türkiyə arasında mövcud olan qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə toxunaraq, iki ölkə arasında əlaqələrin bütün sahələr üzrə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, məhkəmə-hüquq sahəsində də əməkdaşlıq qarşılıqlı səfərlər və təcrübə mübadiləsi çərçivəsində daha da möhkəmlənir.

Görüş zamanı ölkəmizdə məhkəmə sisteminin müasir tələblərə uyğun qurulması, elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, hakimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, eləcə də cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilib.

Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən nümayəndə heyətinin rəhbəri Muhsin Şentürk ikitərəfli əlaqələri yüksək qiymətləndirərək, bu münasibətlərin inkişafına xüsusi önəm verildiyini qeyd edib.

Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qazaxıstanın xarici işlər və nəqliyyat nazirlərini qəbul edib - FOTO

Siyasət

Azərbaycan XİN ABŞ və İran arasında elan edilmiş atəşkəsi alqışlayır

Cəmiyyət

Ağdaban faciəsindən 34 il ötür

Dünya

ABŞ və İran atəşkəs barədə razılığa gəldilər: bölgədə müharibə başa çata bilər

Cəmiyyət

Tarixdə bu gün – 8 aprel nə günüdür?

Yanvar-mart aylarında 4100-dən çox şəxs evlərində sosial xidmətlə təmin edilib

Övladının dəfnini canlı yayan atanın dərdi nədir? - VİDEO

İrandan Azərbaycana indiyədək 3379 nəfər təxliyə edilib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Son xəbərlər

İlham Əliyev Qazaxıstanın xarici işlər və nəqliyyat nazirlərini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:34

Tarixdə bu gün – 8 aprel nə günüdür?

Bu gün, 11:26

Yanvar-mart aylarında 4100-dən çox şəxs evlərində sosial xidmətlə təmin edilib

Bu gün, 11:20

Azərbaycan XİN ABŞ və İran arasında elan edilmiş atəşkəsi alqışlayır

Bu gün, 11:11

Övladının dəfnini canlı yayan atanın dərdi nədir? - VİDEO

Bu gün, 11:02

İrandan Azərbaycana indiyədək 3379 nəfər təxliyə edilib

Bu gün, 10:54

Opera və Balet Teatrının direktoru Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb

Bu gün, 10:50

“Subway” Azərbaycan bazarına daxil olur - FOTO

Bu gün, 10:22

İnam Kərimov Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokuroru ilə görüş keçirdi

Bu gün, 10:21

Litvanın Baş naziri Azərbaycana gəlir

Bu gün, 10:15

AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfəyədək artıb

Bu gün, 10:09

Şirvanda kütləvi zəhərlənmə olub

Bu gün, 09:55

Azərbaycan nefti 1 dollar ucuzlaşdı

Bu gün, 09:35

Qobustanda 9 yaşlı uşaq gölməçəyə düşərək ölüb

Bu gün, 09:27

Ağdaban faciəsindən 34 il ötür

Bu gün, 09:22

Sulutəpə və Xocahəsən qəsəbələrində qaz olmayacaq

Bu gün, 09:18

AMB 8 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Bakının tıxac olan yolları - SİYAHI

Bu gün, 09:09

FHN gözlənilən küləkli havaya görə əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 09:08

ABŞ və İran atəşkəs barədə razılığa gəldilər: bölgədə müharibə başa çata bilər

Bu gün, 08:25
Bütün xəbərlər