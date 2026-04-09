 Azyaşlı qızına sükan həvalə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub - VİDEO
Azyaşlı qızına sükan həvalə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub - VİDEO

14:45 - Bu gün
Azyaşlı qızına sükan həvalə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub - VİDEO

Azyaşlıya sükan həvalə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub.

Bu barədə 1news.az-a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, kobud qayda pozuntusuna yol verən sürücü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə və onlayn mediada yayılan videogörüntü araşdırılıb. Araşdırma zamanı hadisənin paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində baş verdiyi, "Hyundai" markalı avtomobilin sürücüsü Telman Rüstəmovun nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsini azyaşlıya həvalə etdiyi müəyyən edilib. Həmin şəxs barəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunub.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha diqqətə çatdırır ki, nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsinin azyaşlıya həvalə olunması qanunazidd olmaqla yanaşı, yol hərəkəti təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid yaradır. Nəqliyyat vasitəsi sahiblərindən və valideynlərdən tələb olunur ki, bu kimi hallara qətiyyən yol verməsinlər.

