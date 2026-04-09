Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

15:41 - Bu gün
Yasamalda 3 nəfərin ölümünə səbəb olan yanğında daha bir şirkətin təqsiri müəyyən edilib.

1news.az bu barədə sözügedən faciədə həyatını itirən 7 yaşlı Arzu Qəmbərlinin atası, tanınmış vəkil Əli Qəmbərov məlumat yayıb.

Vəkil qeyd edib ki, qızının ölümü ilə bağlı ekspertizanın rəyi mövcuddur: “Məlumatınız olsun ki, müvafiq ekspertiza rəyinə əsasən, baş vermiş yanğın nəticəsində azyaşlı qızımın ölümündə “Loft” klinikası ilə yanaşı, “ivolt.az” şirkətinin də təqsiri müəyyən edilib. Madam ki, bu məsələ ilə bağlı ekspertizanın müvafiq rəyi mövcuddur, bəs hansı səbəbdən bu şirkətin rəhbər şəxsləri bu günə qədər məsuliyyətə cəlb olunmayıblar?”

Qeyd edək ki, paytaxtda ötən ilin noyabrında çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğında 3 nəfər həlak olub, 27 nəfər isə xəsarət alıb.

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

Siyasət

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

Siyasət

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Cəmiyyət

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində valideynlər üçün "Açıq qapı" günü keçirilib

Dövlət Xidmətinin əməkdaşı faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Bəzi yerlərdə küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bakının bəzi yollarında gecə saatlarında təmir işləri aparılacaq

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Gəncədə 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

“Sülh Körpüsü” çərçivəsində gənclər və qadınları təmsil edən QHT nümayəndələri ilə görüş keçirildi - FOTO

Son xəbərlər

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində valideynlər üçün "Açıq qapı" günü keçirilib

Bu gün, 17:51

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

Bu gün, 17:49

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

Bu gün, 17:39

İran rəsmisi: Hörmüz boğazından gündə maksimum 15 gəminin keçidinə icazə veriləcək

Bu gün, 17:19

Dövlət Xidmətinin əməkdaşı faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Bu gün, 17:12

Bəzi yerlərdə küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:06

Bakının bəzi yollarında gecə saatlarında təmir işləri aparılacaq

Bu gün, 16:55

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Bu gün, 16:47

Masazırda “Şok” marketdə tort istehsalı sahəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:31

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən iki uşaq ailədən alındı

Bu gün, 16:17

Tovuzda fəaliyyət göstərən ərzaq bazarında yoxlama keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:12

ABŞ-də təyyarə qəzası: Ölənlər var

Bu gün, 16:10

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Bu gün, 16:06

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 15:42

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Bu gün, 15:41

Türkiyəli məşhur müğənni Yusuf Güney saxlanılıb

Bu gün, 15:34

Dövlət icra məmurlarının qulluğa qəbulu ilə bağlı müsabiqənin keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

Bu gün, 15:15

Yaşar Əməşov vəzifəyə təyin edildi, rütbə verildi

Bu gün, 15:10

Tovuzda ailə üç uşağından imtina edib

Bu gün, 15:06

Siyasi iradə, texnoloji üstünlük və milli birlik: Mürəkkəb münaqişələrin həllində Azərbaycan modeli - ŞƏRH

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər