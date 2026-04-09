На русском
Cəmiyyət

17:06 - Bu gün
Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin aprelin 9-u saat 16:00 olan məlumatında qeyd olunub.

Belə ki, Sabirabad, Kürdəmir, Qobustan, Neftçalada arabir yağış yağır, Daşkəsən, Qax (Sarıbaş) və Şahdağda isə qar yağır.

Hazırda bir sıra ərazilərdə şimal-qərb küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti arabir Goranboyda 23, Ağdam, Tərtər və Naftalanda 22, Bərdə, Quba (Xınalıq) və Şahdağda 20, Mingəçevirdə 16 m/s-dək güclənir.

Şəki, Şamaxı, Daşkəsən, Göygöl, Lerikdə duman müşahidə olunur. Görünüş məsafəsi 500 m-dək məhdudlaşır.

Paylaş:
127

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

Siyasət

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

Siyasət

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Cəmiyyət

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində valideynlər üçün "Açıq qapı" günü keçirilib

Dövlət Xidmətinin əməkdaşı faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Bəzi yerlərdə küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bakının bəzi yollarında gecə saatlarında təmir işləri aparılacaq

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə ərazisində şimşək çaxır, yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə İrana yola salınan 3-cü humanitar yardım sərhədə çatıb - YENİLƏNİB

Gəncədə 27 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

“e-Sosial” mobil tətbiqi fəaliyyətini dayandırır

Son xəbərlər

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində valideynlər üçün "Açıq qapı" günü keçirilib

Bu gün, 17:51

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

Bu gün, 17:49

“Vətən müharibəsi təkcə hərbi uğur deyil, həm də nümunədir ” - ŞƏRH

Bu gün, 17:39

İran rəsmisi: Hörmüz boğazından gündə maksimum 15 gəminin keçidinə icazə veriləcək

Bu gün, 17:19

Dövlət Xidmətinin əməkdaşı faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Bu gün, 17:12

Bəzi yerlərdə küləkli və yağıntılı hava müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:06

Bakının bəzi yollarında gecə saatlarında təmir işləri aparılacaq

Bu gün, 16:55

İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

Bu gün, 16:47

Masazırda “Şok” marketdə tort istehsalı sahəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:31

Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən iki uşaq ailədən alındı

Bu gün, 16:17

Tovuzda fəaliyyət göstərən ərzaq bazarında yoxlama keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:12

ABŞ-də təyyarə qəzası: Ölənlər var

Bu gün, 16:10

“Dünyanın müxtəlif istiqamətlərində müharibələr gedir” – Azərbaycan sabitliyi necə qoruyur? - ŞƏRH

Bu gün, 16:06

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 15:42

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Bu gün, 15:41

Türkiyəli məşhur müğənni Yusuf Güney saxlanılıb

Bu gün, 15:34

Dövlət icra məmurlarının qulluğa qəbulu ilə bağlı müsabiqənin keçirilməsi qaydası təsdiqlənib

Bu gün, 15:15

Yaşar Əməşov vəzifəyə təyin edildi, rütbə verildi

Bu gün, 15:10

Tovuzda ailə üç uşağından imtina edib

Bu gün, 15:06

Siyasi iradə, texnoloji üstünlük və milli birlik: Mürəkkəb münaqişələrin həllində Azərbaycan modeli - ŞƏRH

Bu gün, 15:00
Bütün xəbərlər