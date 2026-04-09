 AMB 9 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 9 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:07 - Bu gün
AMB 9 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % azalaraq 1,9834 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,1710 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9834
AUD 1,1971
BYN 0,5759
AED 0,4628
KRW 0,1148
CZK 0,0813
CNY 0,2487
DKK 0,2654
GEL 0,6313
HKD 0,217
INR 0,0184
GBP 2,2781
SEK 0,1823
CHF 2,1489
ILS 0,5496
CAD 1,2275
KWD 5,4973
KZT 0,3559
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,525
MDL 0,0983
NOK 0,1774
UZS 0,0139
PKR 0,6089
PLN 0,4664
RON 0,3894
RUB 2,171
RSD 0,0169
SGD 1,3338
SAR 0,453
xdr 2,3285
TRY 0,0382
TMT 0,4857
UAH 0,0391
JPY 1,0709
NZD 0,9918
XAU 8026,652
XAG 125,9709
XPT 3443,852
XPD 2651,422
Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Siyasət

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“İçərişəhər”də Qala divarlarında aşınma qeydə alındı – ərazi nəzarətə götürüldü

İqtisadiyyat

Azərbaycan nefti 20 dollardan çox ucuzlaşdı

AMB 9 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Azərbaycanda ən çox vergi ödəyən 100 şirkət açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Mərkəzi Bank faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarını açıqladı

Azərbaycan və Gürcüstan mərkəzi bankları təcrübə mübadiləsi aparıb

Dongfeng Azərbaycan avtomobil bazarının qaydalarını dəyişir – FOTO

Azərbaycan nefti 1 dollar ucuzlaşdı

3 ayda Azərbaycanda həyat yoldaşının soyadını qəbul edən kişilərin sayı açıqlandı

Bu gün, 13:25

Ödənişli yolda qarpız daşıyan yük maşını aşdı - FOTO

Bu gün, 13:19

Bakıda Azərbaycan və Litva Baş nazirlərinin görüşü keçirilib

Bu gün, 13:04

Azad edilmiş ərazilərdə 800-dək sakin üçün kiçik bizneslər qurulub

Bu gün, 12:58

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:49

Yasamaldakı yanğının 5 aydır ki, silinməyən izləri - “Ləmanı da itirmək istəmirəm” - VİDEO

Bu gün, 12:46

Filippinlərdə Taal və Kanlaon vulkanları püskürdü

Bu gün, 12:33

I sinfə qəbul “mygov” üzərindən olacaq

Bu gün, 12:11

Prezident: İndiyədək 400-dən çox insan mina partlayışlarında həlak olub və ya yaralanıb

Bu gün, 12:09

“Hizbullah” lideri Naim Qasımın müşaviri öldürüldü

Bu gün, 12:08

Litvanın Baş naziri İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:05

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:01

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

Bu gün, 11:59

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:50

Sumqayıtda qazdan zəhərlənən uşaqlardan 2-si evə buraxılıb

Bu gün, 11:43

Lənkəranda ağac maşının üstünə aşdı: qayınana və gəlin xəsarət aldı – FOTO

Bu gün, 11:40

“PAŞA Holding” və Dünya İqtisadi Forumu arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanma mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:30

Paytaxtda mikromobillik xidmətlərinə maraq artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 11:07

Şəki və Gəncə kolleclərinə yeni rəhbər təyinatları olub

Bu gün, 10:57

Prokuror Şahin Şıxlinski və oğluna 9 il həbs cəzası istəyib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər