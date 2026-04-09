Tarixdə bu gün – 9 aprel nə günüdür?
Hər yeni bir gün tarixə yeni hadisələrlə daxil olur.
1news.az 9 apreldə Azərbaycan və dünya tarixində baş verən yaddaqalan hadisələri təqdim edir:
• 1860-cı il 9 aprel — Eduar Leon Skott de Martenvil eşidilən insan səsinin məlum olan ən qədim qeydini fonoavtoqraf qurğusunda edib.
• 1940-cı il 9 aprel — İkinci Dünya Müharibəsində Vezerübunq əməliyyatı keçirilib. Almaniya Danimarka və Norveçi işğal edib.
• 1961-ci il 9 aprel — Kuybışev Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Niyazinin "Çitra" baletinin premyerası keçirilib.
• Qanlı bazar günü — 1989-cu ilin 9 aprel tarixində Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikasının paytaxtı Tbilisi şəhərində sovet hakimiyyətinə qarşı baş vermiş xalq üsyanıdır.
