 Nazir: İmtahanda bəzi suallar iştirakçıları çaşdırmağa yönəlir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Nazir: İmtahanda bəzi suallar iştirakçıları çaşdırmağa yönəlir

Qafar Ağayev14:00 - Bu gün
Nazir: İmtahanda bəzi suallar iştirakçıları çaşdırmağa yönəlir

“İmtahan suallarının real həyatla uyğunluğunun artırılması olduqca vacib məqamdır”.

1news.az “Azərbaycan müəllimi”nə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Dövlət İmtahan Mərkəzinin 10 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı zamanı səsləndirib.

Nazir imtahanlar üçün sualları hazırlayan müəllimlərə də müraciət edərək bildirib ki, bəzi hallarda suallar bilikləri ölçməkdən çox, iştirakçıları çaşdırmağa yönəlir ki, bu da düzgün yanaşma deyil.

O əlavə edib ki, imtahan tapşırıqları şagirdlərin nə dərəcədə bilik və bacarıqlara malik olduğunu obyektiv şəkildə müəyyən etməlidir. Bu yanaşmanın dəyişdirilməsi isə yalnız ayrı-ayrı qurumların deyil, ümumilikdə Azərbaycan pedaqoji mühitinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.

Paylaş:
163

