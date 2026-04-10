Tarixdə bu gün - 10 aprel nə günüdür?

Tarixdə bu gün - 10 aprel nə günüdür?

Tarixdə baş verən bir sıra hadisələr həmin günü daha fərqli formada yaddaqalan edib.

1news.az 10 aprelin hansı hadisələrlə yadda qaldığını təqdim edir:

837-ci il 10 aprel – Anzen döyüşü baş verdi; Bizans ordusu Abbasilərə məğlub oldu.


1815-ci il 10 aprel — Tambora vulkanı iyulun 15-dək davam edən üç aylıq püskürməyə başlayıb. Püskürmə nəticəsində 71.000 nəfər həlak olub.

1912-ci il 10 aprel – RMS Titanic ilk səfərinə İngiltərənin Sauthempton limanından yola düşdü.


1922-ci il 10 aprel — Suraxanı neft mədənlərində yanğın baş vermişdir.


1925-ci il – məşhur amerikalı yazıçı F. Scott Fitzgerald-ın “The Great Gatsby” romanı ilk dəfə nəşr olundu.


1970-ci il 10 aprel — Pol Makkartni şəxsi və peşəkar səbəblərə görə The Beatles -dan ayrıldığını elan edib.


1972-ci il – ABŞ–SSRİ Bioloji Silahlar Konvensiyası imzalandı.


1994-cü il 10 aprel — Nigeriya milli futbol komandası Afrika Millətlər Kubokunu qazanıb.


1998-ci il – Yaxşı Cümə Sazişi imzalandı və Şimali İrlandiyada sülh prosesində dönüş nöqtəsi oldu.


2009-cu il 10 aprel — İsrafil Aşurlu Şimal qütbünə çatan ilk azərbaycanlı olmuşdur.


2010-cu il 10 aprel — Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarla Dəvəçi şəhərinin adı Şabran olub.


2010-cu il 10 aprel — Polşa Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Tu-154M təyyarəsi Rusiyanın Smolensk yaxınlığında qəzaya uğramışdır.

2019-cu il – Qara dəliyin ilk şəkli yayımlandı; bu, qara dəlik haqqında elmdə böyük irəliləyiş idi.


2020-ci il 10 aprel — Yəməndə ilk dəfə COVID-19 qeydə alınıb.


Qeyd edək ki, bəzi ölkələrdə bu gün “Qardaş və bacı günü” (Siblings Day) kimi qeyri-rəsmi şəkildə qeyd olunur.


Bununla yanaşı, 10 aprel Azərbaycanda İnşaatçılar Günü peşə bayramı kimi qeyd olunur. Bu tarix 2009-cu ildən etibarən tikinti sahəsində çalışanların əməyinə dəyər olaraq təsis edilib.

