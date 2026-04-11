 Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

13:12 - Bu gün
Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 12-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyinin gündüz arabir güclənəcəyi gözlənilir.

Havanın temperaturu gecə 8-10° isti, gündüz 12-15° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 65-75 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 6-10° isti, gündüz 13-17° isti, dağlarda gecə 0-5° isti, gündüz 5-10° isti olacaq.

Paylaş:
130

Aktual

Siyasət

Qəbələdə “Sülh Körpüsü” çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa keçirildi - FOTO

Siyasət

Hikmət Hacıyev “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşə dair paylaşım edib

Siyasət

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

Cəmiyyət

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Cəmiyyət

Paytaxtda mənzillərdən 10 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Ötən gün Azərbaycanda 11 qanunsuz silah aşkarlanıb

Keşlədə kollektorun daşması nəticəsində yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Ötən gün 40 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

“Canlı yayım”a çevrilən faciə: 6 azyaşlının zəhərlənməsi və Gülcənnətin ölümü

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Son xəbərlər

Qəbələdə “Sülh Körpüsü” çərçivəsində ikitərəfli dəyirmi masa keçirildi - FOTO

Bu gün, 16:06

Paytaxtda mənzillərdən 10 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:05

Məşhur aktrisanın ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

Bu gün, 15:53

Ötən gün Azərbaycanda 11 qanunsuz silah aşkarlanıb

Bu gün, 15:43

Pakistan və İran nümayəndə heyətləri danışıqlar aparır

Bu gün, 15:30

Hikmət Hacıyev “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün iştirakçıları ilə görüşə dair paylaşım edib

Bu gün, 15:23

İrandan Azərbaycana indiyədək təxliyə edilənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:04

Hikmət Hacıyev Qəbələdə “Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri ilə görüşüb – FOTO – VİDEO

Bu gün, 14:45

Keşlədə kollektorun daşması nəticəsində yaranmış fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO

Bu gün, 14:27

Ötən gün 40 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:58

Tərtərdə 7 yaşlı qız kanala düşərək boğulub

Bu gün, 13:40

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:12

Cəlilabadda 17 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:47

Saatlıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən üç nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:22

Tərtərdə iki nəfər dönərdən zəhərlənib

Bu gün, 12:05

Paytaxtın küçələri yuyulub, əsaslı təmizlik işləri görülüb

Bu gün, 11:55

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Bu gün, 11:38

Paşinyanın kortejindəki avtobus qəza törədib, ölən və yaralananlar var - FOTO

Bu gün, 11:15

Azərbaycan nefti 4% ucuzlaşıb

Bu gün, 11:10

DİN: İlk üç ayda avtoqəzalarda ölənlərin 33,6 faizi təhlükəsizlik kəmərini bağlamayanlar olub

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər