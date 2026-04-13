Azərbaycan gimnastları qızıl medal qazandı
Azərbaycanın akrobatika gimnastikası üzrə qrupu Belçikanın Puurs şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyası məlumat yayıb.
Anahita Bəşiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidovadan ibarət qadın qrupu 29.350 xalla birinci yeri tutub.
Aerobika gimnastikası üzrə yığmamız – Leyla Bejanova, Arzu Ağayeva və Xədicə Quliyeva isə beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış edərək bürünc medalın sahibi olublar.
