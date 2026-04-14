Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Qafar Ağayev17:31 - Bu gün
Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ-nin) 152-ci Assambleyasında və Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin 5-ci Konfransında iştirak etmək üçün Türkiyənin İstanbul şəhərində işgüzar səfərdədir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi məlumat yayıb.

İstanbul Atatürk Beynəlxalq hava limanında spiker Sahibə Qafarovanı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov, Azərbaycanın İstanbul şəhərindəki baş konsulu Nərminə Mustafayeva və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın tədbirdə iştirak edən parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub.

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

